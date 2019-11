▲ 노르웨이 재즈디바, 잉거 마리

▲ 노르웨이 재즈 디바, 잉거 마리(Inger Marie)

겨울을 맞이하는 때, 따뜻하고 감미로운 재즈무대가 펼쳐진다.



북유럽을 대표하는 재즈 디바, 잉거 마리(Inger Marie)가 30일 3년 만에 울산을 찾는다.



이번 공연에서는 잉거 마리와 오랫동안 호흡을 함께 맞춰 온 그녀의 밴드, 라스무스 솔렘(피아노), 오둔 라모(베이스), 얄레베스페스타드(드럼), 크리스치안 프로드사트(기타), 페르 윌리 아아세루드(트럼펫)가 함께 무대에 올라 더욱 풍성하고 아름다운 무대를 선보일 예정이다.잉거 마리는 20여 년간 노르웨이 남부를 중심으로 꾸준히 음악활동을 해 온 보컬리스트로, 지난 2004년 데뷔 앨범 발표와 함께 북유럽 및 일본의 차트를 석권하며 로라피지를 이어갈 유럽 재즈계의 새로운 스타로 주목받기 시작했다.유투(U2)의 ‘원(One)’을 비롯, 비틀즈의 ‘아이 윌(I will)’ 등이 수록된 2집, 전설적인 기타리스트 조지 바데니우스가 프로듀서를 맡은 3집(My Heart Would Have a Reason) 등 이어 발매한 앨범들 역시 아시아와 유럽 전역에서 큰 사랑을 받아 왔다.국내에서도 열 번 이상의 내한 공연을 가지는 등 두터운 팬 층을 갖고 있다.차가운 듯 따스하게 감성을 어루만지는 그녀의 목소리는 사람의 마음을 움직이는 힘을 가졌다는 평을 듣고 있다.이번 공연에서는 지난 2018년 6월 발표한 앨범(Feels Like Home)의 수록곡인 배리 매닐로우의 곡(When October Goes), 존 포커티의 곡(Long As I Can See The Light)과 함께 국내 팬들에게 친숙한 곡들(Will You Still Love Me Tomorrow, Even When, Answer Me My love)도 함께 선사할 예정이다.30일 오후 6시 울산문화예술회관 소공연장. 전석 2만 원. 공연 문의 및 예매 울산문화예술회관(052-275-9623, http://ucac.ulsan.go.kr).

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의