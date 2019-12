glance v. 언뜻 보다, 힐끗 보다 n. 힐끗 보기, 일견

[glæns] 연상. 그는 고장난 그 (g) 랜선 (→글랜스)을 힐끗 보았다 .

He glanced over the magazine. 그는 대충 그 잡지를 대충 훑어보았다.



v.(arrange);[ədʒʌ́st] 연상. 하나,(하나)를(공정하게)(→어저스트) 하는 것이것이다.A speaker should adjust his language to the age of his audience.연사는 청중들의 나이에 따라 그의 말을 조절해야 한다.v.(fit);[ədǽpt] 연상.(adapter)(→어댑트)는 전기의 전압을 다른 크기로 돌려하는 전열기구다.He adapted his plan to the new situation.그는 계획을 새로운 상활에 알맞게 했다.파. adaptation n. 적응; 적합; 개작(물)

