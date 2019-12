SK에너지·우시산·울산항만공사 등 민관 함께 시행 해양환경 보호 프로젝트 호응

▲ 지난 4월 29일 울산시 울산항만공사에서 진행된 ‘해양 플라스틱 저감 및 기후변화 대응을 위한 업무협약’ 체결식에서 고상환 울산항만공사 사장(왼쪽 첫번째), 변의현 우시산 대표(왼쪽 두번째), 박희철 유엔환경계획 이사(왼쪽 세번째), 백부기 SK에너지 CLX대외협력실장(왼쪽 네번째) 등이 기념사진을 촬영하고 있다.

SK에너지와 울산항만공사, 사회적 기업 '우시산' 등 민관이 함께 플라스틱 문제를 해결하는 해양환경 보호 프로젝트 ‘Save the Ocean, Save the Whales’ 가 주목을 받고 있다.



올해 들어 울산항만공사, 울산지방해양수산청, 사회적기업 우시산, SK에너지, UN환경계획 한국협회 등은 선박에서 배출되는 플라스틱을 업사이클링하자는 ‘Save the Ocean, Save the Whales’ 프로젝트를 진행하고 있다. 지난 4월에는 이를 위한 ‘해양 플라스틱 저감 및 기후변화 대응을 위한 업무협약’을 체결한 바 있다.



이들 기관들은 실행력을 높이기 위해 함께 ‘울산항 아.그.위.그.’ 캠페인을 진행하며 해양 플라스틱 저감을 위해 노력하고 있다. 이 캠페인의 주요 내용은 바다와 고래를 위해 일회용품 사용을 자제하고 텀블러를 쓰자는 것이다.특히 울산항만공사는 울산항 아.그.위.그. 캠페인을 강하게 추진함과 동시에 우시산과 협업해 플라스틱 업사이클링 사업도 진행하고 있다.우시산은 폐플라스틱을 솜과 원단으로 업사이클링해, 이를 활용한 고래 인형, 에코백, 파우치, 티셔츠, 트레이닝복 등을 제작, 판매하고 있다. 이 제품들은 경력단절여성과 어르신들이 만든다는 점에서 더욱 의미가 깊다. 고래 인형이나 에코백, 파우치, 티셔츠 등이 잘 팔릴수록 취약계층 일자리도 늘어나는 셈이다.울산지역 내 지자체들도 우시산에서 생산한 제품을 적극 구매하며 해양환경 보호와 사회적기업의 육성에 동참하고 있다.잘 키운 사회적 기업이 환경보호에도 앞장서고, 플라스틱 업사이클링 등 친환경 사업도 진행하며 또 일자리창출에도 기여하는 선순환적인 효과가 발생하고 있는 것이다.이렇게 민관이 협력한 사례는 국내뿐만 아니라 베트남 등 해외의 다양한 컨퍼런스에서 친환경 우수 사례로 소개되고 있다. 특히 올해 10월에는 싱가포르 항만청 관계자를 대상으로 울산항만공사와 우시산의 ‘울산항 해양 플라스틱 업사이클링’ 사례가 소개되기도 했다.우시산은 지난 2015년 울산시 남구청과 SK울산CLX가 공동 진행한 ‘사회적기업 창업팀’ 공모 사업에 선정되며 SK이노베이션과 연을 맺었다. 울산시 남구청은 고래박물관 내 기념품샵, 고래문화마을에 입점할 수 있도록 길을 열어줬고, 기념품 구매 등을 적극 검토하고 있다. SK이노베이션은 우시산을 ‘스타 사회적기업’ 육성 후보로 선정해, 우시산이 설립된 2015년에 창업 지원금 2,500만원을 후원했으며 홍보, 마케팅 등 여러 포로보노 활동을 지원하고 있다.

