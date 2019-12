firm a. 견고한 (solid), 확고한 n. 회사

[fəːrm] 연상. ① 퍼렇고 엄(嚴)(→퍼엄) 해 보이는 것은 견고하다.

② 로펌(law firm)(→퍼엄)은 법률 회사다.



Remove foil, bake 5 minutes more or until firm.호일을 벗겨내고 5분 더 굽거나 딱딱해 질 때까지 구워라.He works for a consulting firm. 그는 컨설팅 회사에 근무한다.a.n.[mǽnjuəl] 연상.에 깃든(→메뉴얼)을 느낄 수 있는 것이 바로만든음식이야.You must look into the manual hard enough.안내서를 꼼꼼히 들여다보아야 한다.I am used to driving a car with a manual transmission.나는 수동변속 차량 운전에 익숙하다.v.[əfɔ́ːrd] 연상. 나는)(→어 포:드)를Few people are able to afford cars like that.그런 차를 굴릴 여유가 있는 사람은 거의 없다.

