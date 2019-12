[기적의 영단어필수단어편(54)] donation, contrast, interior

donation n. 기부(금), 기증(품)

[dounéiʃən] 연상. 돈에 있 (어) 선 (→도우네이션) 기부금 으로 쓰는 것이 최고의 용도다.

We will put your donation to good use.



칸트

래스트

대조

인테리어

내부의

우린 당신의 기부금을 유용하게 이용하겠습니다.파. donate v. 기부하다v.n.[kɑ́ntræst] 연상. 칸트의 마지막 생애, 즉 철학자(→칸트래스트)는그의 젊은 날과 큰를 이룬다면서?This statement contrasts starkly with his previous statements.이 진술은 그의 이전의 진술과 극명한 대조를 보인다.n.a.(반) exterior 외부; 외부의[intíəriə] 연상.(→인티어리어) 가게는 집이나 건물장식품을취급한다The interior of a korean house is very elegant.한옥의 내부는 대단히 우아하다.

