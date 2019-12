notion n. 관념; 생각(thought)

(연상) 관념 이나 생각 엔 손이 없으니까 노우 (no) 손 (→노우선)이다.

I have no notion of what she means.



커트

씨

공손함

미스

칩

손해

그녀가 무슨 말을 하는지 전혀 모르겠다.n.(동) politeness(연상) 우리 동네 이발사(→커;터씨)는을 갖춘 이발사.He is liked very much because of his courtesy.그는 공손함 때문에 매우 환영 받고 있다.파. courteous a 예의바른, 공손한n.(damage),(아이들의)(연상) 컴퓨터의(mis잘못된)(chief)(→미스칩) 때문에 내 컴퓨터가 큰가 생겼어.Gangsters inflict great mischief on the community.갱단들은 사회에 큰 해독을 끼치다파. mischievous a. 유해한; 장난기 어린

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의