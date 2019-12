▲ 재즈가수 말로.

▲ 여성 보컬 듀오 바버렛츠.

최고의 재즈 보컬리스트 말로와 독특한 레트로 감성을 선보이는 여성 보컬 듀오 바버렛츠가 울산 중구문화의전당에서 나란히 한 무대에 선다.



중구문화의전당은 19일 오후 7시 30분 2층 함월홀에서 '말로&바버렛츠 콘서트'를 연다.



재즈 보컬리스트 '말로'와 여성 보컬 듀오 '바버렛츠'는 서로 추구하는 음악이 다르지만, 음악의 전통 유산을 현대적으로 재해석하고 탁월하게 변주하는 공통점을 가지고 있다.힘과 섬세함을 함께 갖춘, 한국 최고의 재즈 보컬리스트 '말로'는 가장 예술적이면서도 가장 한국적인 보컬로 평가받고 있다.'바버렛츠'는 독보적 레트로 감성을 선사하는 여성 보컬 듀오로 한국의 김 시스터즈, 미국의 앤드류 시스터즈(The Andrew Sisters) 등 50~60년대 보컬 그룹 스타일을 현대적이면서도 재치 있게 풀어내는 '시간 여행 그룹'으로 유명하다.이번 콘서트에서는 '바버렛츠'가 가시내들, Next To You, 노란 샤쓰 입은 사나이, Be My Baby 등을, '말로'가 I return to music, 진달래, 너에게로 간다 등을 불러 정통 재즈와 레트로 팝이 이끄는 멋진 시간여행을 선사한다.중구문화의전당 홈페이지(http://artscenter.junggu.ulsan.kr)에서 예매 가능( 20명 이상의 20% 단체할인) 전석 2만원. 문의 052-290-4000.

