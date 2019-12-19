(인사)울산시교육청 인사발령 명단. 2020년 1월 1일자.

울산시교육청 인사발령 명단. 2020년 1월 1일자.
[승진]
□3급
▲(울주도서관장)김광수
□4급
▲(시의회 교육전문위원)한영제▲(안전총괄과장)소영호▲(교육연구정보원 정보지원부장)김동주▲(교육시설과장)류종도
□5급
▲(대현고)백혜미▲(무거고)강병길▲(문현고)김기종▲(범서고)강민성▲(울산과학고)박미영▲(울산미용예술고)조윤성▲(울산애니원고)김봉겸▲(대송고)최현희▲(방어진고)김태형▲(울산행복학교)김인숙▲(울주도서관)윤경자▲(교육시설과)신진곤▲(교육시설과)한성기
□6급
▲(학성고)정기숙▲(울산외국어고)이선희▲(고헌중개설)김성환▲(울산에너지고)김정용
▲(울산스포츠과학고)김현정▲(호계고)장영석▲(강동고개설)정병준▲(내황초)김성환
▲(성안초)김제헌▲(삼정초)이인호▲(염포초)장재원▲(옥성초)오정애▲(온산고)천재은
▲(강남초)박중민▲(문수초)진성은▲(두왕초개설)안정은▲(삼남중)황대민▲(동부도서관)구현미▲(강북지원청)성영용▲(교육혁신과)안광열▲(강북지원청)한동훈▲(학생교육원)최연충
□7급
▲(교육협력담당관실)진서현▲(정책관실)박은영▲(정책관실)김종인▲(초등교육과)이채관▲(중등교육과)이은희▲(유아특수교육과)정미애▲(미래교육과)김효성▲(총무과)이진경▲(안전총괄과)김진경▲(교육연수원)장윤정▲(교육연수원)김양순▲(학생교육문화회관)김상정▲(울산여상)조현진▲(강북지원청)조용성▲(강북지원청)김상렬▲(강남지원청)엄정아▲(옥성초)하영미▲(평산초)허성범▲(상진초)권민진▲(함월초)박정미▲(화암중)추정란▲(울산여중)손미경▲(방어진중)김은혜▲(고헌중개설)송은정▲(온산초)손혜경▲(용연초)강진영▲(삼정초)김나영▲(두왕초개설)김정현▲(삼남중)김연경▲(교육시설과)이동욱▲(학생교육문화회관)이영진▲(학생교육문화회관)한인석▲(울산스포츠과학고)김재욱
▲(남창고)김기택▲(강북지원청)장현지▲(교육연구정보원)전형태
[전보]
□4급
▲(감사관실)김명환▲(학생교육문화회관장)김옥자▲(교육파견)박주정▲(교육파견)박종화
□5급
▲(공보담당관실)임은주▲(교육협력담당관실)김덕순▲(정책관실)한미화▲(초등교육과)강현철▲(유아특수교육과)박명자▲(미래교육과)최명란▲(체육예술건강과)정금숙▲(재정복지과)안난희▲(교육여건개선과)김경희▲(교육연구정보원)박상무▲(교육연구정보원)김기현▲(교육연수원)이준형▲(교육수련원)강병옥▲(울산과학관)성헌준▲(학생교육문화회관)성대권▲(강북지원청)이덕규▲(강북지원청)박재식▲(강북지원청)서봉희▲(강남지원청)서찬임▲(강남지원청)정임철▲(강남지원청)홍일▲(강남지원청)강미영▲(총무과)이춘재▲(교육연구정보원)주정규▲(남부도서관)김성숙▲(교육파견)김은연▲(교육파견)이경희▲(강북지원청)박형관▲(강남지원청)김재규
□6급
▲(시의회)최종석▲(교육협력담당관실)이미경▲(정책관실)노태원▲(감사관실)박수준
▲(감사관실)장명혜▲(감사관실)김종석▲(감사관실)성화춘▲(중등교육과)최영희
▲(유아특수교육과)김경숙▲(민주시민교육과)정용모▲(총무과)김민우▲(총무과)신현주
▲(노사협력과)서나영▲(교육여건개선과)한덕수▲(학생교육원)김형준▲(동부도서관)명현수▲(학생교육문화회관)손혜정▲(약사고)이순이▲(강북지원청)김호경▲(강북지원청)신미숙▲(강북지원청)김정헌▲(강북지원청)송현정▲(상안유치원개설)이종선▲(고헌유치원개설)조미숙▲(주전초)김희선▲(다전초)윤유경▲(양사초)최선미▲(약수초)신숙자▲(농소초)박라이▲(태화초)박지현▲(남외중)정경숙▲(약사중)김태연▲(울산제일중)이영진▲(강남지원청)이운희▲(강남지원청)황영일▲(강남지원청)김성희▲(강남지원청)김미경▲(강남지원청)신진욱▲(남산초)김신혜▲(동평초)강정아▲(두서초)고옥련▲(삼산초)박정남▲(수암초)김영미▲(온산초)김옥남▲(용연초)정훈재▲(월봉초)김석남▲(천상초)최유성▲(무거중)전희정▲(삼호중)박선희▲(울산중앙중)이성희▲(교육연구정보원)차명숙
▲(초등교육과)임미희▲(울주도서관)배근아▲(울주도서관)이미란▲(남부도서관)이주혜
▲(남부도서관)한은숙▲(중부도서관)이경애▲(교육시설과)서영민▲(강북지원청)김동국
▲(수암초)한기룡▲(장검중)이재준▲(강북지원청)박정숙
□7급
▲(교육협력담당관실)김현희▲(감사관실)강경임▲(교육혁신과)정송희▲(교육혁신과)김정희▲(중등교육과)박창영▲(중등교육과)김남우▲(유아특수교육과)민선기▲(미래교육과)임진욱▲(체육예술건강과)박희자▲(민주시민교육과)조희경▲(총무과)최운정▲(총무과)이동건▲(재정복지과)박종국▲(안전총괄과)김욱동▲(안전총괄과)서지성▲(교육연구정보원)김진영▲(이화중)이해경▲(교육연수원)이정금▲(교육연수원)조은비▲(울산과학관)정영실▲(울산과학관)최정윤▲(학생교육문화회관)문영숙▲(대송고)오난희▲(울산과학고)이민석▲(울산미용예술고)안현미▲(울산여상)김태형▲(천상고)전인정▲(학성여고)권수라▲(강북지원청)김진▲(강북지원청)김성순▲(강북지원청)김정현▲(중산초)김소연▲(강동초)이광국▲(매곡중)임정희▲(진장중)이희경▲(강남지원청)염미정▲(옥현유치원)유맹숙▲(범서초)박영옥▲(삼산초)유숙희▲(교육연구정보원)김성원▲(강북지원청)정은주▲(강남지원청)박아인▲(총무과)정성훈▲(교육시설과)성원일▲(교육시설과)정경숙▲(강남지원청)최인석▲(총무과)이효승▲(남창고)김진수▲(문현고)김종규▲(이화중)김인섭▲(약사고)최광도▲(호계초)윤주평▲(무룡중)김용사▲(명덕여중)홍진표▲(구영초)김용도▲(선암초)김종만▲(울산스포츠과학고)장춘식▲(두서초)김충경▲(교육연구정보원)장순자▲(교육연수원)이유현▲(남부도서관)백은경▲(동부도서관)이건순▲(강남지원청)이동희▲(삼일초)강만자▲(울산초)김경아▲(약사초)박무성▲(옥성초)장하늘▲(학성초)백만자▲(화정초)권유진▲(대현초)박정숙▲(삼산초)김해선▲(범서초)송일선
□8급 이하
▲(울산과학관)방지미▲(문현고)이아영▲(언양고)임영애▲(화암고)곽민희▲(학성고)서정덕▲(울산중앙고)박미숙▲(강북지원청)이찬호▲(강북지원청)박소영▲(강북지원청)김형진▲(강북지원청)이유진▲(동천유치원)최진주▲(우정초)정영임▲(농소초)최재훈▲(고헌중개설)주현진▲(명덕여중)배윤미▲(성안중)손정만▲(유곡중)윤지은▲(다운중)김보미▲(강북지원청)정성민▲(강남지원청)박미진▲(강남지원청)김민지▲(강남지원청)안준휘▲(강남지원청)김양수▲(강남지원청)김민선▲(강남지원청)김순희▲(강남지원청)김태항▲(옥산초)박민경▲(영화초)박상희▲(야음초)박영주▲(강남초)김희선▲(문수중)남혜미▲(태화중)김민주▲(교육시설과)이상일▲(강북지원청)한정훈▲(강북지원청)오종관▲(강북지원청)전진호▲(강남지원청)이하나▲(교육수련원)김광우▲(이화초)엄정환▲(방어진중)신종무▲(동백초)김영수▲(울산서여중)김성수▲(총무과)김유성▲(강동초)이정제▲(삼동초)진송옥▲(교육연구정보원)이민혁▲(강북지원청)정승윤
[재발령]
□4급
▲(재정복지과장)송종일▲(노사협력과장)문명곤▲(교육여건개선과장)문승곤
▲(교육연수원 행정부장)이상만
□5급
▲(교육협력담당관실)송일종▲(정책관실)이철우▲(교육혁신과)박연례▲(중등교육과)김정현▲(민주시민교육과)손혜영▲(재정복지과)박봉국▲(재정복지과)서미진▲(노사협력과)최호동▲(노사협력과)민병수▲(노사협력과)이해걸▲(안전총괄과)황승용▲(안전총괄과)김정수▲(교육여건개선과)최창주▲(교육여건개선과)박상걸▲(강북지원청 학생교육지원과장)강상수▲(울주도서관 독서문화과장)곽둘림▲(울산남부도서관 정보자료과장)김숙현▲(체육예술건강과)김성기▲(안전총괄과)유종배
□6급 이하
▲(교육협력담당관실)장영복▲(정책관실)조재호▲(정책관실)이은화▲(교육혁신과)최지영▲(교육혁신과)이성희▲(초등교육과)최영오▲(미래교육과)심태형▲(재정복지과)김정일▲(재정복지과)박주연▲(재정복지과)박주경▲(재정복지과)이향순▲(재정복지과)김웅
▲(노사협력과)성남숙▲(노사협력과)박경림▲(노사협력과)고현아▲(안전총괄과)최상혁
▲(안전총괄과)김옥진▲(교육여건개선과)박은범▲(교육여건개선과)박중기▲(교육여건개선과)이현우▲(교육여건개선과)김현길▲(학생교육문화회관)김정민▲(체육예술건강과)이만식▲(민주시민교육과)김선숙▲(체육예술건강과)천경숙▲(체육예술건강과)박정남▲(총무과)백승훈▲(체육예술건강과)서보순▲(중등교육과)지산▲(안전총괄과)김동호▲(교육협력담당관실)민지아▲(정책관실)오은숙▲(정책관실)정은경▲(정책관실)박은정▲(교육혁신과)김상문▲(교육혁신과)최인숙▲(초등교육과)남승희▲(초등교육과)이성미▲(초등교육과)원소영▲(중등교육과)임채용▲(중등교육과)김동민▲(중등교육과)이재훈▲(중등교육과)류미정▲(유아특수교육과)박준오▲(미래교육과)송정희▲(체육예술건강과)송지훈▲(민주시민교육과)김은선▲(민주시민교육과)이경숙▲(민주시민교육과)손미진▲(재정복지과)박형수▲(재정복지과)윤현주▲(재정복지과)박규운▲(재정복지과)이정환▲(재정복지과)김영진▲(재정복지과)이경미▲(노사협력과)서주환▲(노사협력과)곽미현▲(노사협력과)박재성▲(노사협력과)문혜경▲(안전총괄과)홍세희▲(안전총괄과)김부경▲(교육여건개선과)이성욱▲(교육여건개선과)문윤수▲(교육여건개선과)이두우▲(교육여건개선과)이성민▲(교육여건개선과)이채윤▲(교육여건개선과)임세정 ▲(학생교육문화회관)이민희▲(유아특수교육과)이차순▲(체육예술건강과)박순병▲(총무과)강필중
▲(안전총괄과)권은형▲(안전총괄과)차지엽▲(유아특수교육과)김동현▲(체육예술건강과)최세영
[신규발령]
□9급
▲(남외중)구태량▲(용연초)김연진▲(염포초)박가은▲(울주명지초)오병민▲(울산여고)공미혜▲(옥현중)양소영▲(남외초)서미나▲(학성여고)함효정▲(울산남부초)김현빈▲(호계고)강나영▲(울산공고)박진호▲(신정고)윤희선▲(동부초)이성별▲(삼신초)강우진▲(약사초)박재우▲(명촌초)손연희▲(대현고)박광희▲(남목중)한미진▲(성안초)장소연▲(울산에너지고)이소현▲(삼산고)배혜경▲(매곡초)윤진주▲(온양초)이혜진▲(울산스포츠과학고)신고은▲(화암중)공태현▲(삼일초)배혜진▲(울산서여중)이채영▲(상진초)고명수▲(울산양정초)최경남▲(옥동초)오승진▲(언양중)김재형▲(연암초)손보희▲(병영초)김나영
[타시도 전출·입]
□타시도 전출
▲(인청교육청)오주미▲(경기도교육청)권정은▲(경기도교육청)김진애
□타시도 전입
▲(고헌유치원개설)박란설▲(강동고개설)이수민▲(상안유치원개설)배선우
[퇴직]
▲(정년퇴직)정우영▲(정년퇴직)정일교▲(정년퇴직)김진하▲(정년퇴직)이영생▲(정년퇴직)마성영▲(정년퇴직)서경화▲(정년퇴직)윤종인▲(정년퇴직)원정수▲(정년퇴직)박정갑▲(정년퇴직)양승근▲(정년퇴직)박준섭▲(정년퇴직)최경희▲(정년퇴직)이덕순▲(정년퇴직)김석진
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