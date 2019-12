▲ 울산 울주군은 30일 이선호 울주군수와 간정태 울주군의회 의장, 한국장애인개발원 사업본부장, 울산지적발달장애인복지협회 울주군지부장, 장애인단체장 등 30여명이 참석한 가운데 군청 2층에 중증장애인 채용카페 ‘I got everything’ 개소식을 열었다. (울주군 제공)

중증장애인 채용카페 ‘I got everything(아이갓에브리씽)’ 울산 울주군청점이 문을 열었다. 울산지역에서는 울산시청점에 이어 두번째 매장이다.

30일 울주군청 2층에서 중증장애인 채용카페 ‘I got everything’ 개소식이 열렸다.

‘I got everything’은 보건복지부와 한국장애인개발원이 중증장애인 고용 창출을 위해 전국 공공기관 건물이나 민간기업 사옥 등에 입점하는 카페 브랜드다.



이 공간은 옛 북카페 자리로, 지난해 민간사업자가 운영하다 폐업한 곳이다. 최고가낙찰을 받고 지난해 1월 22일부터 2020년 12월 31일까지 임대계약을 채결한 민간사업자는 지난해 10월 16일 영업을 포기했다.1년가량 방치되던 이 공간의 활용방안을 모색하던 울주군은 지난 9월부터 한국장애인개발원과 협의를 진행했고, 중증장애인 권익 향상을 위해 중증장애인 채용카페를 운영하기로 뜻을 모았다.울주군은 한국장애인개발원과 업무협약을 체결하고, 국비 7,000만원을 지원받아 인테리어와 카페 운영에 필요한 장비 등을 구비했다. 울주군은 청사 공간 무상임대, 전기·수도요금 등 기반 비용을 지원하고, 울산지적발달장애인복지협회 울주군지부가 위탁 운영한다.우선 비장애인 리더 1명과 중증장애인 2명이 채용됐으며, 내년에는 중증장애인 2명을 추가 고용할 예정이다. 인건비는 카페 수익금으로 충당하는데, 수익에 따라 추가 고용도 가능하다.이날 개소식에는 이선호 울주군수와 간정태 울주군의회 의장, 한국장애인개발원 사업본부장, 울산지적발달장애인복지협회 울주군지부장, 장애인단체장 등 30여명이 참석했다.이선호 군수는 “항상 사회취약계층인 중장장애의 사회적 경제적 권익증진에 많은 관심을 갖고, 사회에서 비장애인과 함께 어울려 더불어 살아갈 수 있는 지역을 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.‘I got everything’은 2016년 10월 정부세종청사에 1호점을 개점한 이후 꾸준히 늘어 이날까지 54곳의 매장이 운영 중이며, 31일 문을 여는 1곳을 포함해 올해 말 기준 총 55곳의 매장이 운영하게 된다. 이들 카페에 채용된 중증장애인은 250여명이다.

