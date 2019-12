▲ 울산과학대학교 세무회계학과 박주철 교수(왼쪽)가 한국세무회계학회로부터 우수논문상을 수상했다. 울산과학대 제공.

울산과학대학교는 세무회계학과 박주철(62·남) 교수(공인회계사)가 한국세무회계학회로부터 우수논문상을 수상했다고 30일 밝혔다.



박 교수는 지난 27일 부산대학교에서 열린 한국세무회계학회 정기총회에서 논문 ‘The Comparison of Factors Affecting Going-Concern Audit Opinion between Big4 and Non Big4 Auditors’로 우수논문상을 수상했다.



1993년부터 울산과학대 세무회계과 교수로 재직 중인 그는 회계학을 전공하고 회계감사, 세법, 금융 분야에 관한 연구논문을 지속적으로 발표하고 있다.한국공인회계사회 최우수논문상 1회와 우수논문상 2회, 한국세무회계학회 우수논문상 1회, 우수인용지수상 1회를 각각 수상했다. 2014년 1월 1일부터 1년간 제21대 한국세무회계학회 회장을 역임한 바 있다.이번 논문은 한국세무회계학회지 ‘세무회계연구’ 제61호에 게재됐다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의