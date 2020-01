와이즈유 명세현 교수, 국제학술대회 의장 선임

▲ 와이즈유 명세현 교수

와이즈유(영산대학교, 총장 부구욱) 명세현 교수(기계·자동차공학부·사진)가 (사)한국CDE학회가 주관하는 ‘i3CDE 2020(International Congress and Conferences on Computational Design and Engineering) 국제학술대회’의 의장으로 선임됐다.



명 교수는 (사)한국CDE학회의 부회장으로 활동 중이며 오는 6월 28일부터 30일까지 3일간 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 개최하는 ‘제2회 i3CDE 국제학술대회’ 의장 및 조직위원장으로서 3개의 컨퍼런스를 공동 개최하는 등 국제학술대회를 관장하게 된다.



i3CDE 국제학술대회는 ICT기술을 이용한 설계 및 엔지니어링, 건설부문 스마트 설계/BIM 그리고 스마트 생산 분야에서의 신기술을 소개하고, 최첨단 R&D 솔루션의 발표와 미래를 위한 기술 로드맵을 제시하는 국제학술대회다. 지난해 7월 말레이시아 페낭에서 개최된 제1회 국제학술대회는 국제적으로 300명이 넘는 전문가들이 참석했다.이번 학술대회에서는 최첨단 연구논문의 구두 발표와 포스터 발표 그리고 첨단 장비 및 솔루션 전시가 계획돼 있으며, 컴퓨터 이용 설계 및 엔지니어링 분야 최고 전문가들의 기조연설이 있을 예정이다. 또한 이번 학술대회의 발표논문 중 엄선된 논문들은 SCIE 저널인 JCDE 저널(Journal of Computational Design and Engineering)에 수록될 예정이다.명 교수는 "i3CDE 2020 국제학술대회는 4차산업혁명과 디지털 트랜스포메이션을 지향하는 산업계에 필요한 최신 기술 및 방법론을 공유하는 국제적인 행사가 될 것"이라고 밝혔다.양산/박현준 기자

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의