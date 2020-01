bulk n. 부피(volume); 크기(size); 대부분

[bʌlk] (연상) 물을 벌컥 벌컥 (→벌크)마셨더니 배의 부피 가 늘어나는 것 같네!

발 이 크 (→벌크) 니 신발 크기도 크겠네!



섀도우

그늘

com

man

더

명령한다

We offer discounts on bulk purchases.우린 대량 구입을 하면 할인해 줍니다.파. bulky a. 부피가 큰n.; 그늘(shade);v.[ʃǽdou] (연상) 여성들의 눈 화장(→섀도우)는 눈가에을 주는것이다.The evening shadows were beginning to fall.땅거미가 지기 시작했다.v.; (언어 따위를); (경치 따위를)[kəmǽnd] n.; (언어)(연상) 오늘날(컴퓨터)가(사람)를(→컴맨드)(어떤 것을 직접 명령하기보다는 컴퓨터를 통해서 명령한다)The officer commanded his men to shoot.장교는 부하들에게 사격을 명령했다.

