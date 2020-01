울산대병원 박지윤 교수, 천막상부 뇌경색 병변 연구로 '우수 연제상' 수상

▲ 울산대학교병원 신경과 박지윤 교수. 울산대병원 제공.

울산대학교병원은 신경과 박지윤 교수가 지난달 1일 서울 삼성의료원에서 열린 ‘제38차 대한평형의학회 추계학술대회’에서 우수 연제상을 수상했다고 9일 밝혔다.



박 교수는 ‘천막상부 뇌경색에 동반되는 어지럼과 현훈’(vertigo and dizziness associated with supratentorial cerebral infarctions)이라는 주제의 논문으로 부산대학교병원 최광동 교수와 함께 수상의 영광을 안았다.



그는 이번 연구에서 천막상부 뇌경색 환자의 급성기 뇌영상검사의 분석을 통해 전정피질 손상 외에도 다양한 뇌영역에서 병변을 발견했다.이를 통해 환자군의 전정피질 손상 외에도 다양한 부위가 어지러움 및 현훈의 원인으로 작용했으며, 46%의 환자에서 전정기능(안구운동 및 몸의 균형을 잡는 기능)의 이상을 확인했다.울산대병원에 따르면 뇌경색 시 나타나는 어지럼증 및 균형장애는 대부분 뇌간 및 소뇌와 연관이 돼 있으며 흔히 접할 수 있는 원인이다.반면에 천막(대뇌를 덮고 있는 막)상부 뇌경색의 경우 어지럼이 동반되는 경우가 매우 드물다.천막상부 뇌경색 환자의 경우 전정피질로 알려져 있는 부위가 손상이 있지만, 대부분의 환자는 빙글빙글 도는 느낌의 현훈이나 어지럼을 호소하지 않으며 그 이유도 분명치 않다.이 때문에 천막상부 뇌경색시 나타나는 어지럼과 현훈의 원인에 대한 문헌과 연구가 손에 꼽힐 정도로 적다.이에 박 교수는 울산대병원 외에도 부산대병원, 부산대양산병원, 계명대병원과 공동연구를 통해 현재까지 발표된 기존 문헌과 비교해 월등히 많은 환자 사례를 분석했다.이번 연구는 향후 천막상부 뇌경색 환자 어지러움증의 원인 파악 및 치료를 위한 의미 있는 연구라는 평가다.그는 “어지럼은 다양한 원인에 의해 유발되고 원인에 따라 다양한 치료가 필요하다”며 “앞으로 다양한 연구를 통해 많은 어지러움증 환자들을 치료할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.한편, 박지윤 교수는 지난해 6월에 열린 ‘평형의학회 20주년 기념행사’에서 젊은 평형 연구자상을 수상한 바 있다.

