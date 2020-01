BTS, 글로벌 5개 도시서 현대미술 프로젝트

영국·독일·아르헨티나·미국·한국서

안토니 곰리 등 세계적 미술작가 참여

‘다양성에 대한 긍정' 등 철학 보여줘

그룹 방탄소년단이 지난 14일부터 글로벌 현대미술 전시 프로젝트 ‘커넥트, BTS'(CONNECT, BTS)를 시작했다. ‘커넥트, BTS'는 방탄소년단이 세계적 현대미술 작가 22명과 함께 약 3개월에 걸쳐 펼치는 글로벌 전시다. 연합뉴스





런던 서펜타인 갤러리(Serpentine Gallery)는 하이드 파크 안에 자리잡은 현대미술 대표 갤러리 중 하나다.엘리자베스 2세 영국 여왕이 사는 버킹엄궁과 왕실 가족들이 사는 켄싱턴궁 사이에 위치한 이곳은 주로 근현대 작가의 예술작품을 전시한다.14일(현지시간) 서펜타인 갤러리에는 안토니 곰리(Antony Gormley), 야코프 스틴슨(Jakob Kudsk Steensen), 슈테파니 로젠탈(Sthephanie Rosenthal), 벤 비커스(Ben Vickers) 등 현대미술계 유명 작가와 큐레이터 등이 이른 아침부터 한자리에 모였다.



이들 유명인들을 하나로 연결한 것은 바로 글로벌 아티스트로 성장한 방탄소년단(BTS).

이날 갤러리가 정식으로 문을 열기 전 세계 최초로 열린 ‘커넥트, BTS'(CONNECT, BTS) 행사에는 이들 현대미술 유명인사들 외에 수십여명의 외신기자들이 몰려 잔칫날과 같은 분위기를 형성했다. 방탄소년단 멤버 역시 화상연결을 통해 행사에 참여했다.

‘커넥트, BTS'는 방탄소년단이 국적과 장르, 세대가 다른 세계적인 명성의 미술 작가들과 함께하는 글로벌 현대미술 전시 프로젝트다. 런던을 시작으로 독일 베를린, 아르헨티나 부에노스아이레스, 미국 뉴욕, 한국 서울 등 5개국에서 3개월에 걸쳐 진행된다.



새 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : 7' 발매를 앞둔 방탄소년단이 순수예술과의 컬래버레이션(협업)에 도전했다는 점에 의미가 있다. 이번 협업에는 곰리와 스틴슨 외에도 토마스 사라세노, 한국의 강이연 등 세계적 현대미술 작가 22명이 참여해 글로벌 주요 도시에서 다양한 작품을 선보인다.

방탄소년단의 네 번째 정규 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : 7'은 오는 2월 21일 오후 6시 전 세계 동시 공개된다 .

