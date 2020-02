choke v. 숨 막히게 하다. 질식시키다; 숨이 막히다

[tʃouk] (연상) 초크 (분필)(→초우크) 가루는 많이 마시면 숨이 막힐 것 같은 느낌을 준다.

I was almost choked by the smoke. 나는 연기에 거의 질식될 뻔 했다.



a.[ædvə́ːrs] (연상)(ad)이(verse)(→애드버스)를 타는 것은 자가용을 타는어른과는현상이다.The youngsters need to have the courage in the face of adversecircumstances. 젊은이들은 역경에 맞설 용기가 필요하다.v.(ask);(~into)[inkwáiər] (연상) 수사관들은(전화(선)(→인콰이어)에 묻어 있는 이유를We inquired into the rumor and found it was true.우리는 그 소문을 조사해 그것이 사실임을 알아냈다.파. inquiry n. 질문, 문의; 조사inquiring a. 탐구하는, 호기심이 있는

