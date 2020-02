울산시가 올해부터 3년동안 1,585억4,100만원을 들여 고령 친화도시 기준에 맞는 물리적 환경구축과 고령친화도시 분위기 확산 등에 나선다

울산은 2023년쯤이면 고령사회(14%) 진입이 예상되는데 이를 통해 물리적, 사회적, 법적, 제도적 구축을 마무리하고 2032년까지 초고령사회 진입단계에 까지 3단계에 걸쳐 고령친화도시 울산을 구현시킨다는 계획이다.

울산시 어르신복지정책위원회는 4일 오전 1별관 3층 회의실에서 위원장 선출 등의 절차를 완료하고 고령 친화도시 조성을 위한 실행계획을 발표했다.



고령 친화도시는 고령자를 포함한 전 연령대 시민이 연령에 따른 환경 변화에 불편함 없이 살 수 있는 도시다.이를 위해 각종 정책이나 서비스를 제공하고 시민도 안전, 건강, 사회, 경제 분야 참여가 자유로워 노인이 되어서도 활기찬 노년을 구현하는 도시를 말한다.최근 수립된 고령 친화도시 조성을 위한 실행계획에는 안전하고 쾌적한 정주환경 조성, 세대간의 화합과 사회통합 실현, 지역돌봄 체계 구축을 통한 건강생활 보장 등의 3개 영역 9개 전략 35개 추진과제를 담았다.안전하고 쾌적한 정주환경 조성 영역의 추진전략으로는 정주권 보장, 보편적 생활권 보장, 이동권 보장 등이, 세대간의 화합과 사회통합 실현을 위한 영역으로는 사회참여권 보장, 프로그램 및 인프라의 확대, 존중 및 세대갈등 해소 등이 제시됐다.또 지역돌봄 체계 구축을 통한 건강생활 보장 전략은 정보접근권 확보, 지역돌봄 서비스 확대, 건강권 보장 등의 전략이 제시됐다.이중 정주권 보장을 위한 사업으로 올해부터 3년간 5억원씩을 들여 단독주택 밀집지역내에 주택관리소가 설치 운영되고 보편적 생활권 보장 전략사업으로 고령자 밀집지역 다목적 공동 이용장(노인친화 거점 공간)이 내년까지 35억원을 들여 조성된다.울산시는 지난해 8월 노인복지 기본조례를 제정한데 이어 지난해말에는 WHO 고령 친화도시 국제네트워크(WHO Global Network of Age-friendly Cities and Communities) 가입신청을 한바 있더. 이는 올해 상반기중 절차가 모두 마무리될 예정이다.울산의 고령화 추세는 11.5%(13만명)로 2022년말께 고령사회인 14%, 2026께는 초고령사회 노인인구 20%를 기록할 것으로 예상되고 있다.

