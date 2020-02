▲ 울산시립합창단은 봄방학을 맞은 지역청소년들을 위한 기획공연 ‘Winter Concert’를 이달 25일 오후 7시 30분 울산문화예술회관 소공연장에서 펼친다.

▲ 조은혜 울산시립합창단 부지휘자

▲ 소프라노 김미정.

▲ 테너 김정권.

울산시립합창단은 2월 25일 오후 7시 30분 울산문화예술회관 소공연장에서 울산시립합창단이 기획공연 ‘Winter Concert’를 펼친다.

이번 음악회는 청소년들의 봄방학에 맞추어 우리에게 친숙한 애니메이션 영화 주제곡과 뮤지컬 등을 합창, 독창으로 선보이며 소프라노 권경희씨에 해설을 곁들여 이해도를 높이고 클래식 음악회의 친숙함을 느낄 수 있도록 다양한 프로그램으로 구성됐다.

첫 무대는 합창곡으로 친숙한 클래식음악을 메들리로 재밌게 편곡한 오병희의 ‘Go Classics(고클래식)’, 화려한 화성과 리드미컬한 흐름이 돋보이는 Dan Davison 곡의 ‘Ritmo(리듬)’ 으로 관객들의 귀를 사로잡을 예정이다.



두 번째 무대에서는 소프라노 김미정이 뮤지컬 <캣츠> 중 ‘Memory’를 열창하고, 소프라노 홍지연·테너 김정권이 <오페라의 유령> 중 ‘All I ask of you'를 듀엣으로 선사하며, 바리톤 최대우가 뮤지컬 <지킬 앤 하이드> 중 ‘지금 이 순간’을, 소프라노 김은정·테너 김병도가 영화 <알라딘> 삽입곡 ‘A Whole new world’를 들려준다.이어지는 무대에서는 소프라노 박인경이 애니메이션 <겨울왕국2> 삽입곡 ‘Into the unknown’을 선보이며 마지막으로는 울산시립합창단이 조혜영의 ‘희망을 만드는 사람이 되라’와 ‘거위의 꿈’, ‘붉은 노을’을 통해 감동과 희망의 무대를 선사할 예정이다.울산시립예술단 관계자는 “지역 청소년과 어린이들에게 합창에 대한 친근감과 아름다운 감성을 키울 수 있는 계기가 될 것”이라며 “울산시립합창단의 하모니를 통해 따스함과 행복이 가득한 시간이 되길 바란다”라고 말했다.공연 관람을 위한 입장료는 전석 5,000원이며, 회관회원은 30%, 단체(10매 이상) 20%, 학생 50% 할인 혜택을 받을 수 있다. 예매 및 공연문의 울산문화예술회관 누리집 (http://www.ucac.or.kr) 또는 전화 052-275-9623~8.

