tremendous a. 무시무시한; 엄청난

[triméndəs] (연상) tree (나무)를 men (인간들)이 더 써 서 (→트리.멘.더서) 무시무시한 ,

엄청난 환경파괴를 일으킨다.



China has developed at a tremendous speed since then.그때이후로 중국은 엄청난 속도로 발전해왔다.v.n.[swɛər] (연상) 글을(서)(→스웨어).(The boy swore that he would never tell a lie again.소년은 다시는 거짓말을 하지 않겠다고 맹세했다.v.; (위험 따위에)n. 마주침[inkáuntər/en-] (연상)(안에) +(카운터; 계산대)(→인카운) =식당 카운터안에서 친구를I encountered an old friend of mine in the theater yesterday.나는 어제 극장에서 우연히 옛 친구를 만났다.

