urgent a. 긴급한, 촉박한; 재촉하는

[ə́ːrdʒənt] (연상) 어 (ur), 전투 (gent)(→어:전트)가 벌어졌군. 긴급한 상황이야.

The problem requires urgent solution.



port

able

이동할 수

있는

체리 씨

소중히 여기고

체리씨

소중히 여긴다

그 문제는 시급한 해결을 요한다.파. urgency n.촉박함, 긴급a.n. 휴대용 물건[pɔ́ːrtəbəl] (연상)(부두)에서(할 수 있는)(→포:터블)은 물건을것이다. (다른 나라로)The machine is designed to be easily portable.그 기계는 쉽게 휴대할 수 있게 고안되었다.v., 귀여워하다[tʃériʃ] (연상) 일본 사람들은 벚나무의 씨, 즉(→췌리쉬)를나는 나의 연인(氏)를You should cherish every moment given to you at school.학창시절 에 너에게 주어진 시간을 소중히 여겨야 한다.

