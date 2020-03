exert v. 열심히 노력하다; (영향력 등을)행사하다

[igzə́ːrt] (연상) (연상) 저 돼지새끼들이 이그, 젖 (→이그저엇)을 빠느라

열심히 노력하고 있군.



They exerted a lot of pressure on the management.그들은 경영진에 많은 압력을 가했다.파. exertion n.노력, 분발; (영향력 등의) 행사

coordinate a. 동등한, 동격의 n. 대등한 것 (반) subordinate 하위의

[kouɔ́ːrdənit] v. 대등하게 하다; 조정하다; 조화시키다

(연상) 코디네이터(→코우오:디닛트)는 연예인의 의상이 무대의



조화를 이루도록

통합시키는

분위기와조정해 주고역할을 하는 사람.We need someone to coordinate the whole campaign.캠페인을 전체적으로 통합할 사람이 필요하다.파. coordination n. 동등, 대등 관계; 조정

obvious a. 명백한, 명확한 (반) obscure 애매한

[ɑ́bviəs] (연상) 아 , 앞 (ob)이 비어서 (vious)(→아비어스)전방이 명백한 모습으로

보인다.

It seems obvious that he has gone abroad.

그가 해외로 나간 것이 명백해 보인다.

파. obviously ad.명백히, 뚜렷이

