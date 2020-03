solid a. 고체의; 딱딱한; 견고한(firm), n. 고체

[sɑ́lid] (연상) 고체 로 된 딱딱한 것이 부피를 살리더 (→살리드)라!

If you put it in the freezer, it will go solid.



그것을 냉장고에 넣으면 단단해 질 것이다.파. solidity n. 단단함 solidify v.응고시키다



outskirts n. 변두리 , 교외



out

skirts

변두리

교외

[áutskə̀ːrt] (연상)(밖에) +(치마; 둘러싸다)(→아웃스커:트)= 도시 밖을치마처럼 둘러싸고 있는 것이다.He lives on the outskirts of chicago. 그는 시카고의 교외에 산다.

lessen v.줄이다. 작아지다(abate)

[lésn] (연상) 사교육비를 줄이기 위해 피아노 레슨 (lesson)(→레슨)을 줄이다 .

The difficulty can be lessened only as we help each other.

이 난관은 우리가 서로 협조할 때 비로소 덜해진다.

