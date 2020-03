capture v. 사로잡다, (무력으로)빼앗다. n. 포획, 생포

[kǽptʃər] (연상) 달아나는 도둑의 cap (캡; 모자)를 쳐 (→캪쳐)서 사로잡았다.

The policeman captured the robber.



경찰은 그 강도를 잡았다.

tension n. 긴장; 팽팽함

[ténʃən] (연상) 그 현악기는 10개의 선, 즉 ten 선 (→텐션)이 팽팽함 을 유지하고

있어서 소리에 긴장 이 담겨있다.

There is much tension between the two of nations.



두 나라 사이에 팽팽한 긴장이 있다.파. tense a.팽팽한, 긴장된 .

landscape n. 풍경, 경치 (동) scenery

[lǽndskèip] (연상) lands (땅들)가 cap (모자)(→랜스케잎)를 쓰고 있다면 경치 가

좋은 곳 일 것이다.

He is an artist famous for his landscapes.

그는 풍경화로 유명한 화가다.

