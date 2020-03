metropolitan n. 주요도시 a. 수도의, 대도시의, 주요도시의

[mètrəpɑ́litən] (연상) 여행 중 아프리카 주요도시 에서 침대용 매트로 파리 를 턴

(=털어낸)(→메트러파리턴) 경우가 있다.



His office is located in the New York metropolitan area.그의 사무실은 뉴욕 대도시 지역에 있다.

descend v. 내려가다, 내리다 ;감소하다 (반) ascend 오르다

[disénd] (연상) 디스 (this;이것)의 end (끝)(→디센드)로 가는 것이



내려가는

통로다.She descends from the hill top. 그녀는 산꼭대기에서 내려갔다.파. descendant n.자손 descent n.내려감



mankind n. 인류, 인간

[mæ̀nkáind] (연상) man (사람)의 kind (종류)(→디센드)가 다 모인 것이 인류 다.

War is enemy to mankind. 전쟁은 인류의 적이다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의