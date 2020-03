concern n. 관심; 걱정(anxiety) v. ~에 관계하다; 걱정시키다

[kənsə́ːrn] (연상) 황태자가 이웃나라 공주와 큰 선 (→컨서언)을 본다니 관심 이 생

겼다. 그러나 자신이 큰 선 을 보는 것은 걱 정이 되었다.(딱지 맞을까봐)



It really concerns me that he doesn't eat properly.그가 음식을 잘 먹지 못하는 것이 걱정거리다.



individual a. 개인의, 각각의; 개성 있는 n. 개인

[ìndivídʒuəl] (연상) 인디언 왕비의 주얼(jewel 보석), 즉 인디 (indi) 비 (妃 vi)의



주얼

개인의

(dual)(→인디비주얼)은것이다.We should respect the rights and freedom of the individual.우리는 개인의 권리와 자유를 존중해야 한다.

banish v. 추방하다(exile), 쫓아 버리다

[bǽniʃ] (연상) 화물승합차 밴 (Van) 이 쉬 (→배니쉬) 그를 추방하게 해줬다.

정원에서 이웃 아이 밴(Ben)이 쉬 (→배니쉬)하면 쫓아 버려라 .

The king banished him from the country.

왕은 그를 국외로 추방했다.

