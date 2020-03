revive v. 소생(회복)시키다; 재상영하다

[riváiv] (연상) 그 가수는 30년 전의 가요를 리바이벌 (→리바이브)해

소생시켰다.



His courage revived. 그는 용기가 되살아났다.파. revival n. 소생, 회복 ; 재 상영



violate v. (법률,약속 등을)어기다, 위반하다 ; 방해하다, 폭행하다

[váiəlèit] (연상) 공동주택에서 violin (바이올린)을 밤 late (늦게)(→바이어레잇)

키면 법을 위반하는 것이다.



Some companies have clearly violated the rules.어떤 회사들은 분명히 규정을 위반해 왔다.



adolescence n. 청춘기, 청소년기

[æ̀dəlésəns] (연상) 애들이 피아노니 수학이니 하는 레슨에서, 즉 애들 (adole)

레슨 (에) 서 (lescence)(→애덜레선스)보내는 시기가 바로 청소년기 다.

Your child will also become very self-conscious in adolescence.

당신 아이도 청소년기엔 대단히 자의식적이 될 것입니다.



