embrace v. 껴안다(hug); 포옹하다 n. 포옹

[imbréis] 연상. 임을 껴안으면 자연적으로 임의 brace( 멜빵), 즉 임 의 브레이스

(→임 브레이스)를 껴안게 된다



Father embraced me tenderly. 아버지가 나를 부드럽게 껴안았다.



critical a. 비평의, 비판적인; 중요한

[krítikəl] 연상. 글이 티끌 (흠)(→크리티클)이 있는지를 알아내는 것이 비평의

본질 이다



He is very critical of my novel. 그는 나의 소설에 매우 비판적이다.He took the crucial decisions himself.그는 중요한 결정을 혼자 떠맡았다.



splendor n. 빛남, 광채(brilliance);호화

[spléndəːr] 연상. 숲풀엔 (splen) 더 (dor)(→스프렌더:) 빛남 이 있다.(이슬에 햇빛이)

Tourists are surprised at the splendor of the palace.

관광객들은 궁전의 장려함에 놀란다.



<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의