treat v. 다루다, 취급하다; 대접하다; 치료하다 n. 대접.

[triːt] (연상). 나무가 서 있는 터, 즉 tree 터 (→트리:트)를 숲으로 취급한다 .

This article treats the problem thoroughly.

이 기사는 그 문제를 철저히 다루고 있다.

insist v.주장하다(persist), 고집하다

[insíst] (연상). 늘 집 in ( 안에) 있는 sisier (누이)(→인시스트)가 밖으로 나가자고

주장한다 .

He insisted on her going. 그는 그녀가 가야 한다고 주장했다.

파. insistence n. 주장, 강요 insistent a. 고집하는

destroy v. 파괴하다; 죽이다

[distrɔ́i] (연상). 트로이 전쟁 때 목마에 숨은 병사들은 디스 (this; 이) 트로이 (troy)

(→ 디스트로이) 성을 파괴하러 왔다고 말했다.

The invaders destroyed the whole ancient city.

침입군은 유서 깊은 전 도시를 파괴했다.

파. destruction n. 파괴, 파멸 destructive a. 파괴적인

