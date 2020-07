profit n. 이익, 이윤 v. 이익이 되다

[prɑ́fit] (연상). 직업적인 것, 즉 pro (프로)로 하는 일이 fit (적당하면) (→ 프라핏)

자신이나 그 일에 이익 이 된다.



슈퍼

바이즈

감독하고

모험

벤

처

모험

The company derived a lot of profit from the business.그 회사는 그 사업에서 많은 이익을 보았다.파. profitable a. 이익이 되는, 유리한v.(superintend)[súːpərvàiz] (연상). 공작물 고정 기계인 바이스 중(super; 매우 큰)(→ 슈퍼 바이즈)는 잘관리해야 한다.(값이 비싼 것이니까)He supervises building work. 그는 건설 공사를 감독한다.파. supervisor n. 감독인, 관리인 supervision n. 감독supervisory a. 감독의, 관리상의n.v.(risk)[véntʃər] (연상).(아내)( → 벤처)는을 좋아하더니 마침내 벤처 기업을차렸다.Nothing ventured nothing gained.위험을 무릅쓰지 않으면 얻는 것이 없다.파. venturous a. 모험적인, 모험을 좋아하는

