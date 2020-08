asset n. (pl.) 자산, 재산

[ǽset] (연상). 노동력과 경제학의 측면에서 아이들의 set(무리, 패) 즉,

애 세트 (→ 애셋)는 사회의 자산 이다.

Good health is a great asset. 건강이 재산이다.

survey v. 조사하다, 살펴보다; 측량하다 n. 조사, 관찰

[səːrvéi] (연상). 영국인들은 먼저 봄베이 항의 서쪽, 즉 서베이 (→서:베이)항을

조사하고 측량했다 .

The results of the survey were quite astonishing.

그 조사 결과는 매우 놀라운 것이었다.

advertise v. 광고하다

[ǽdvərtàiź] (연상). 애드벌 룬으로 타이즈 (체조용 스타킹)(→애드버 타이즈)을

광고하다 .

The product has been advertised on the television.

그 제품은 텔레비전에 광고되고 있다.

파. advertisement n. 광고, 선전

