synergy n. (각 기능의 협동에 의한) 상승작용

[sínərdʒi] (연상). 국가의 기능에 협동에 의한 상승작용 을 주는 것이 도시인,

시 ( 市 ) 너 (you) 지 (→ 시너지)!

The synergy was achieved by merger. 합병으로 상승작용이 있었다.

파. synergic a. 협동하는, 함께 일하는

monopoly n. 독점, 전매; 독점사업

[mənɑ́pəli] (연상). 뭐 . 나폴리 (→머나펄리)가 독점 항구라고!

The company has a virtual monopoly in world markets.

그 회사는 사실상 세계 시장을 독점하고 있다.

파. monopolize v. 독점하다. 전매하다

turnover n. 자금(상품의)회전율; (일정기간의 )거래액; 회전, 전복

[tə́ːrnòuvəːr] (연상). turn(돌리다)+over(∼위로)

아래에 것을 위로 돌리는 (→터;노우버)이 회전 , 전복 하는 것이다.

They reduced prices to make a quick turnover.

그들은 자금 회전율을 높이기 위해 가격을 인하하였다.

