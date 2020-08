audit n. 회계 감사; 감사(결산)보고서

[ɔ́ːdit] (연상). 기업체라면 모두가 “ 오! 딛고 (→오:딧) 서야(극복해야) 하는 것이

회계감사 다.



익서

펜스

경비

Every corporation has an audit at the end of each financial year.모든 기업체는 회계연도 말에 결산 보고서를 작성한다.[ikspéns] 연상.라는 사람 영국화폐의 몇(pence)(→익스펜스)를 쓰면그것이 바로다.The bridge was built at public expense.그 다리는 공공 비용으로 건설됐다.



fiscal a. 회계의, 재정상

[fiscəl] (연상). 회사가 꽃처럼 피 (어) 서 클 (→피스컬) 때 회계의 , 재정상의

넉넉함이 있다.

Our company's fiscal year end in December.

우리 회사의 회계연도는 12월에 끝난다.

