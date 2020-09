panic n. 공황, 공포 a. 공황적인

[pǽnik] (연상). pan (납작한 냄비)이 불에 익 어(달아)(→패닉) 있으니 공포 , 공황 의 상태다.

A panic attack can occur at any time, and anywhere.

공황 상태는 언제 어디서나 일어날 수 있다.

bargain n. 염가판매; 매매(계약)

[bɑ́ːrgən] (연상). 백화점의 바겐 (→바:건)세일은 염가판매 행사다.

At this price the wine is a bargain

이 가격이면 그 와인은 정말 싼 가격입니다.

frugal a. 검소한(thrifty); 절약하는 (반) extravagant 사치하는

[frúːgəl] (연상). 프랑스와 루마니아 걸(girl 소녀), 즉 프 ․ 루 걸 (→플루:걸)들은

검 소한 생활을 한다던데.

Children are to be taught to be frugal and hard-working.

아이들은 검소하고 부지런하도록 가르쳐져야 한다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의