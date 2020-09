refund v. 환불하다; 반환하다 n. 환불, 반환(금, 물)

[ríːfʌnd] (연상). 시골마을인 리 (里)지역의 fund (자금)(→리펀드)를

환불해 준다던데. (농가 부채를 탕감해 주기위해)

If you are not satisfied with the goods, the price will be refunded.

제품이 만족스럽지 않다면 환불해 드립니다.

economy n. 경제; 절약

[ikɑ́nəmi] (연상). 이 카(car, 차)라는 놈(물건)이, 다시 말해 이 카 놈이 (→이카너미)

오늘날 경제 를 움직이는 주체이다.(차가 없으면 경제가 마비되기 때문에)

The oil price increases sent Europe into deep recession.

육의 상승이 유럽 경제를 깊은 침체에 빠뜨렸다.

cost n. 가격, 비용(expense) v. 비용이 들다

[kɔːst] (연상). 여행은 코스 와 터 (장소)(→코스:트)에 따라 비용 이 차이가 난다.

She was unwilling to pay the extra cost to get a room to herself.

그녀는 독방을 얻기 위해서 기꺼이 비용을 더 지불했다.

