industry n. 산업; 근면함(diligence)

[índəstri] (연상). 인더스 강변의 트리 (tree, 나무)(→인더스트리)는

인도의 (산림) 산업 이다.

The company is one of the fastest-growing industries in the world.

그 회사는 세계에서 가장 빨리 성장하고 있는 산업체 중 하나다.

파. industrial a. 산업의 / industrious a. 근면한

income n. 수입, 소득 (반) outgo 지출

[ínkʌm] (연상). 국가나 회사 안으로 ( in ) 들어오는 ( come )(→인컴) 것이 수입 이다.

There has been a rise in national income. 국민 소득이 증가되어왔다.

contract v. 계약하다; 수축하다 n. 계약(서)

[kəntrǽk] (연상). 농장에 쓸 큰 트랙터 (→컨트랙트)를 사려고 계약하다.

He entered into a contract with his former employer.

그녀 이전의 고용자와 계약했다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의