▲ ‘2020 한국 조선해양 온라인 무역전시회(Korea Online Maritime Trade Show 2020)’ 초기 화면.

국내 산업계 최초의 온라인 전시회인 ‘2020 한국 조선해양 온라인 무역전시회(Korea Online Maritime Trade Show 2020)’가 12일 오후 3시(그리니치 표준시 오전 6시) www.komts.kr에서 개막, 5일간의 항해에 나섰다.



이번 무역전시회는 코로나19의 전 세계적 확산으로 수출길이 막힌 중소 조선해양기업의 해외 판로개척 지원과 디지털 조선해양 강국의 면모를 세계시장에 보여주기 위해 기획된 것으로 대한민국 조선해양 산업의 위상을 널리 알리고 무역 패러다임 변화에 새로운 기준을 제시할 것으로 기대된다.



12일 한국산업단지공단(이사장 김정환, 이하 산단공)에 따르면 조선해양 온라인 무역전시회는 대우조선해양 등 국내기업 100개사와 국외기업 22개사가 참가하고, DEFEQ HIND ARSENAL (PVT) LTD. 등 인도·카타르 국영기업, 중대형 선주사와 구매 대행사 27개사가 바이어로 참여하는 국제 규모의 온라인 행사다.온라인의 장점을 살려 축하공연에서는 K-POP 아티스트 빅마블과 울산의 판소리 천재 최예나 양, 캘리그라피 이지은 작가의 콜라보레이션 영상이 송출됐다.개막 당일 전시회 홈페이지에는 전 세계 조선해양 산업 관계자 26만여 명이 방문했고, 전 세계 유튜브 구독자 800만 명을 보유한 K-POP 아티스트이자 크리에이터 빅마블의 콜라보 오프닝 축하 영상은 이미 21만 뷰를 넘어서는 등 개막날부터 전 세계의 이목을 집중시켰다.‘Oceans Business for New Normal(뉴노멀 시대의 조선해양 비즈니스)’을 슬로건으로 진행되는 이번 전시회는 디지털 가상전시관(122개사+α), 중소기업 홍보부스 제품 전시, 언택트 화상 수출 상담회(50회 이상), 전문 B2B 수요 매칭, 국내외 산업 전문가 웨비나 등의 프로그램으로 꾸며졌다.글로벌 선주사를 포함한 국내외 전문 패널이 출연해 포스트 코로나시대 조선해양 산업 전망과 미래전략이라는 주제로 전문가 포럼도 진행되고 전문가 웨비나 프로그램에서는 Liberian Registry Mr. Thomas Klenum 수석부회장, Smart Ship Hub Pte. Ltd., Singapore CEO Joy Basu, 이광일 해양대학교 교수, 임상국 한국에너지공단, 배정철 KOMERI 원장 등이 출연, 전시관 강당(Auditorium)에서 순차적으로 송출된다.울산정보산업진흥원에 설치된 오프라인 부스에서는 B2B 매칭을 통해 선주사와 화상 수출 상담회도 열린다.산단공 김정환 이사장은 “코로나19 팬데믹으로 인해 조선해양업계 최초로 디지털 환경에서 진행되는 이번 무역전시회가 국내외 조선해양 기업과 글로벌 바이어 간에 새로운 교류와 협력의 기회를 제공할 것으로 기대한다”고 밝혔다.송철호 울산시장은 “온라인 전시회장은 크루즈선을 모티브(주체형상)로 해 디지털 전시관과 부스로 구성되며, 울산시 소재 기업을 비롯한 전국의 100여개 조선해양 중소기업들이 홍보 콘텐츠를 업로드하고 화상 상담을 진행하게 될 것”이라며 “전시회 통해 성공 비즈니스를 전폭 지원함은 물론 대한민국의 조선해양 산업이 대기업과 중소기업이 함께 상생하는 생태계를 구축할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.한편 이번 전시회는 울산광역시(시장 송철호)의 지원으로 산단공, 울산정보산업진흥원, 울산조선해양플랜트기자재사업협동조합(이사장 황호인)이 공동 주최하고 해외마케팅 전문기업인 지더블유퍼시픽㈜(대표이사 제태호)이 주관한다.

