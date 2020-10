wholesale n. a 도매(의) v. 도매로 팔다

[hóulsèil] (연상). 전체적으로 ( whole ) 판매하는 ( sale ) (→호울세일)

것이 도매하는 것이다.

I am in the wholesale trade. 나는 도매업에 종사한다.

a wholesale merchant. 도매상인.

lease v. (토지․건물 등을) 임대 [임차]하다 n. 임대차 계약(서)

[liːs] (연상). 기업체의 공장이나 창고를 짓기 위해 시골 마을인

리 (里)(에) 서 (→리: 서) 땅을 임대한다.

We concluded a contract to lease an office building.

우린 사무실 건물 임대차계약을 맺었다.

tenant n. (토지․가옥의) 세든 사람, 소작인 (반) landlord 지주

[ténənt] v. 세내다. 차용하다

(연상). 세든 사람 , 소작인 은 ten (10마리) ant (개미)(→테넌트)와 같다.

(개미집 같이 작은 집에 여럿이 모여 사니까)

When is the new tenant moving in? 새 세입자가 언제 이사 오나요?

