▲ 부산역 광장에 설치된 '턴 투워드 부산' 홍보 조형물.

부산지방보훈청(청장 권율정)은 ‘턴 투워드 부산(Turn?Toward?Busan·부산을?향하여)’ 행사 사전 홍보로 부산시민 및 전 국민에게 이를 널리 알리기 위해 오는 11일까지 부산역 광장에서 보훈 평화의 빛 조형물 및 대형 LED 전광판을 설치한다고 8일 밝혔다.



부산보훈청은 턴 투워드 부산 유엔참전용사 국제추모식을 계기로 올해 처음으로 법정기념일로 제정된 ‘유엔참전용사 국제추모의 날’ 및 2020 부산 유엔위크를 널리 알리기 위해 조형물을 설치, 홍보에 나섰다.



평화의 빛 조형물은 턴 투워드 부산이 매년 11월 11일 오전 11시에 열리는 것에 착안해 숫자 ‘111111’을 형상화 했으며 오는 11일까지 환한 빛을 밝힐 예정이다.또한, 대형 LED 전광판에는 턴 투워드 부산과 22개국 유엔참전국 안내, 2020년 유엔위크 홍보영상 및 유엔기념공원?유엔평화기념관 홍보영상이 송출되고 있다.2007년 6·25 참전용사인 캐나다인 ‘빈센트 커트니’ 씨가 제안해 매년 열리고 있는 ‘턴 투워드 부산 유엔참전용사 국제추모식’은 세계대전?11월?11일?종전을?기념해 매년 11월 11일 오전 11시 부산유엔기념공원에서 ‘부산을 향해, 하나 되는 순간(Moment to Be One, Turn Toward Busan)’이라는 주제로 개최된다.‘턴 투워드 부산’은 전 세계가 부산을 향해 하나 되는 매우 특별한 행사로 부산 전역에 1분간 추모 사이렌이 울린다.한편,?세계?유일의?부산유엔기념공원에는?현재?한국군?36명을?포함해?유엔군전사자?11개국?2,300위의?유해가?잠들어?있다.부산 / 김성대 기자

