[기적의 영단어 토익단어편 (28)] warehouse, agriculture, monetary

warehouse n. 창고, 상품보관소; 도매상

[wɛ́əːrhàus] (연상). 컴퓨터의 하드 웨어 가 보관돼 있는 house (집)(→웨어하우스)가

바로 창고 다.



There are many kinds of goods in the warehouse.그 창고에는 다양한 종류의 물건이 있다.n. 농업[ǽgrikʌ̀ltʃər] (연상).(그렇게)(경작하는)(→애그리컬쳐) 것이 바로이다.n. 문화 v.경작하다: 가지를(로)(→)서He devoted himself to the development of agriculture.그는 농업 발전에 헌신했다.

monetary a. 화폐의; 금융의, 재정의

[mʌ́nitəri] (연상). 어디에선가 머니(money) 를 많이 털이 (→마니터리)해 오려고 하는

것이 화폐의 , 금융의 속성이다.

The firm is in monetary difficulties. 그 회사는 재정난을 겪고 있다.

International Monetary Fund 국제 통화 기금(IMF)

