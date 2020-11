[기적의 영단어 토익단어편 (31)] auction, finance, premium

auction n. 경매 v. 경매에 부치다

[ɔ́ːkʃən] (연상). ① 인터넷 매장 옥션(→옥:션)은 경매 라는 뜻이다.

② 옥을 써서 만든, 물건, 즉 옥 쓴 (→옥:션) 물건을 경매 에 부쳤다..

He put up the building at an auction.

그들은 그 건물을 경매에 내 놓았다

finance n. 재정, 금융; (pl.) 재원 v. 자금을 공급하다

[fáinæns] (연상). 최근에 종합 파이낸스 (→파이낸스)라는 금융 회사들이 많이 생겼다.

He improved the finances of the city.

그는 시의 재정 상태를 개선했다.

premium n. 할증금; 포상금

[príːmiəm] (연상). 풀이 미음 (→프리:미엄)을 먹었다면 풀이 보너스 , 할증료 를

받고 있는 것이나 마찬가지다.

You'll be paid a premium if you finish the work.

그 일을 끝내면 포상금을 받게 될 것이다.

