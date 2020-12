[기적의 영단어 토익단어편 (33)] wage, franchise, demand

wage n. 임금; v. (전쟁을)하다 cf. salary(사무직 노동자의 급료)

[weidʒ] (연상). 노조가 회사와 전쟁을 하는 것은 왜이지 (→웨이지)?

그것은 임금 때문이야.

Women's wages were lower than men's.

여성의 임금이 남성의 그것보다 적었다.

franchise n. 독점 판매권; 특권; 가맹점 v. 독점 판매권을 주다

[frǽntʃaiz] (연상). 요즘 유명 가게들은 거의 독점 판매권 을 가진 회사의

가맹점 인 프랜차이즈 (→프랜챠이즈)이다.

Poor sales are threatening to destroy the franchise.

저조한 매출액 때문에 그 가맹점은 도산 위기에 처해 있다.

demand n. 수요(량), 요구 v. ∼을 요구하다

[dimǽnd] (연상). 요즘 3D 업종에 인력수요, D 급 업종에 일한

man 을 더 (→디맨드) 요구하는 , 수요 가 많다.

This book is in great demand.

이 책의 수요가 많다

