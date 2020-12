[기적의 영단어 토익단어편 (35)] soar, fund, interest

soar v. 날아오르다; (물가가) 급등하다(=surge)

[sɔːr] (연상). 화살을 쏘 (→소:)아 올리면 하늘로 날아오른다 .

Inflation has soared from 5% to 15%.



인플레이션 비율이 5%에서 15%로 치솟았다.

fund n. 자금, 기금

[fʌnd] (연상). 펀드 매니저는 자금 투자를 관리하는 유망한 직종이다./

자금 은 펀들 (→펀드)거린다.

Member nation can receive help from the disaster relief fund.



회원국은 재난구호기금으로부터 도움을 받을 수 있다.



interest n. 이자; 이익; 관심

[íntərist] (연상). 일하는 inter (사이사이에) 취하는 휴식 (rest)(→인터리스트)은

생활의 이자 와 같은 것으로 몸에 이익 도 되고 사람들 관심 도 끈다.

You should pay interest on a loan each month.

달마다 융자금에 대해 이자를 내야 한다.

with interest 흥미를 가지고 / national interest 국익

