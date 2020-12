▲ 울산국제영화제 포스터.

▲ 울산국제영화제 CI.

▲ 명예집행위원장 제작자 최재원.

▲ 홍보대사 배우 이청아 .

올해 처음 선보이는 울산국제영화제 프레페스티벌이 신종코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 당초 계획보다 축소, 진행된다.



개·폐막식이 무관객 온라인 중계로 진행되고 영화 상영은 방역수칙을 준수한 가운데 오프라인으로 운영될 예정이다. 시민참여 행사는 모두 취소된다.



울산시는 코로나19로 사회적 거리두기가 2단계로 격상됨에 따라 울산국제영화제 프레 페스티벌 행사 운영을 이같이 결정했다고 9일 밝혔다.영화 상영은 12월 19일부터 20일 양일간 시지브이(CGV)울산삼산점에서 정부의 방역지침에 따라 상영관 관객 수를 전체 좌석의 50%로 제한해 진행되며 상영작은 총 10개국 55편의 작품이다.울산시가 제작 지원한 국내 공모 경쟁작 24편의 작품과 미국 내 영화?연극?애니메이션 분야의 세계적인 사립학교인 캘리포니아 예술학교(California Institute of Arts·CalArts), 캐나다 국립영상음향학교(National Institute of Image and Sound; INIS) 등의 해외영화학교 학생작품, 그리고 애니메이션영화제 인디애니페스트(Indie-Ani Fest) 기획전으로 구성된 해외 초청작 24편, 울산 시민이 직접 제작한 울산시민 초청작 7편이다.예매는 현재 울산국제영화제 공식 누리집(www.ulsan.go.kr/uiff)과 예매 사이트인 온오프믹스(www.onoffmix.com)에서 가능하고 일부 상영작은 이미 매진을 기록하고 있다. 가격은 무료다.시민 참여형 프로그램으로 준비해 왔던 ‘나도 영화감독(제작 체험)’, ‘배우의 탄생(연기 체험)’, ‘더빙 포유(더빙 체험)’, ‘크리에이터 클럽(장비 체험)’ 등의 부대행사는 모두 취소된다.한편 울산국제영화제 측은 영화제작자 최재원 씨를 명예 집행위원장, 배우 이청아 씨를 홍보대사로 선정했다.워너브라더스코리아 로컬 프로덕션 전 대표인 최재원 씨는 영화 ‘변호인’, ‘밀정’ 등을 제작했고, 한국영화감독조합 감독들이 직접 선정한 2014년 제14회 디렉터스 컷 어워즈(Director’s Cut Awards)에서 올해의 제작상 등을 수상한 저명한 영화 제작자다.최재원 대표는 젊은 영화인들을 지원하는 울산국제영화제의 취지에 크게 공감하고 영화제의 안착을 위해 물심양면으로 지원하겠다는 뜻을 내비쳤다.배우 이청아는 지난 2005년에 대종상영화제 신인여우상을 수상하며 ‘늑대의 유혹’, ‘낮과 밤’ 등 다수의 영화와 드라마를 오가며 활발한 작품 행보를 이어가고 있다.이청아는 “이번 영화제에 참여한 감독들의 꿈을 응원하고, 젊은 영화인들이 영화를 제작하고 즐길 수 있는 영화제로 자리 잡기를 바란다”며 “앞으로 온라인 등을 통해 울산국제영화제를 적극 알려 나가겠다”고 전했다.시 관계자는 “방역 수칙을 철저히 준수해 안전을 최우선으로 하는 영화제를 준비하고 있다”며 “개막까지 남은 기간 동안 코로나19 확산 상황을 예의 주시하며 정부 지침에 따라 운영 방향을 점검하겠다”고 말했다.

