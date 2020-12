check v. 저지하다; 대조하다, 점검하다 n. 저지; 점검; 수표

[tʃek] (연상). 체크 카드(→체크)는 수표 와 같은 거라서 수시로 사용액수를

점검해야 한다.



You must check your suitcase before leaving.떠나기 전에 가방을 점검해 보아야 한다.

withdraw v. 철수하다; (돈을)인출하다(=take out)

[wiðdrɔ́ː] (연상). 돈을 with (가지고) draw (끌고) (→위드로)가는 것이 돈을

인출하는 것이고 무기를 가지고 나가는 것은 군인이 철수하는 것이다.



She withdrew 5,000 dollars from a bank account.그녀는 계좌에서 5,000달러를 찾았다.



endorse v. (어음, 서류 등에) 이서하다; 보증하다

[indɔ́ːrs] (연상). 표를 넘겨준다는 뜻의 글, 즉 인도 (引渡) 서 (書)(→인도:스)를

쓰는 것이 수표에 이서하는 것이다.

The payee of the check must endorse the check.

수표의 수취인은 그 수표에 배서하여야 한다.

