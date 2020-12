mortgage n. 저당, 저당금 v. 저당 잡히다

[mɔ́ːrgidʒ] (연상). 옛날에 은행에서 대출할 때 저당 잡힌 것이

바로 목이지 (→모:기지)!



(빚을 안 갚으면 언제 잘라도 좋다고 목을 맡김)They had to mortgage their house to pay the bills.그들은 그 돈을 지불하기 위해 집을 저당 잡혀야 했다.

outgo n. 지출 v. 능가하다

[àutgóu] (연상). 돈이 out (밖으로) go (나가는)(→아웃고우) 것이 지출 이다.



The government increased the outgo.정부는 지출을 늘렸다.



slack n. 불황(기), 침체 a. (옷 따위가) 느슨한(loose)

[slæk] (연상). 느슨한 슬랙 (→슬랙) 바지처럼 경기가

느슨한 것이 불황기 상황이다.

There is some slack in the shipbuilding industry.

조선업이 약간 침체되어 있다.

