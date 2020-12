embargo n. 통상정지, 출항[입항] 금지 v. (선박의) 출항[입항]을 금지하다

[imbɑ́ːrgou] (연상). 사랑하는 임 이 bar (술집)에 go (가면)(→임바고우) 그 임과는

관계를 통상정지 를 하겠다.



The United Nations imposed an arms embargo against the country.UN은 그 나라에 대한 무기 금수 조치를 취했다.

invoice n. 송장(送狀)(상품 발송의)

[ínvɔis] (연상). 옛날엔 수출 송 장을

in voice (음성으로)(→인보이스)했어요.



We will then send you an invoice for the total course fees.우리는 총요금에 대한 송장을 보낼 것이다.



teller n. 금전출납계원; 말하는 사람

[téləːr] (연상). 금전 출납에 대해서 tell (말해주는), -er (사람)(→텔러)이

금전출납계원 이다.

He's handing the money to the a receiving teller.

그는 은행 수납 계원에게 돈을 주고 있다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의