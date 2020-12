[기적의 영단어 토익단어편 (41)] encompass, slowdown, volatile

encompass v. 둘러싸다, 포위하다(surround);포함하다

[inkʌ́mpəs] (연상). 내 친구 앤(En) 이 com (컴퓨터)으로 pass (보내는) 것에는

여러 가지 내용을 포함하고 있거나, 그것을 둘러싸고 있는 내용도 있다. The job encompasses a wide range of responsibilities.



그 업무는 다양한 책무를 포함한다.

slowdown n. 경기 후퇴; 속력을 늦춤, 감속

[slóudàun] (연상). 경기가 slow(느려지고) , down(아래로) (→슬로우다운)

향하는 것이 경기후퇴 다.



You must prepare for the coming slowdown in the Chinese economy.한국은 다가오고 있는 중국의 경기 성장 둔화에 대비해야 한다.



volatile a. (가격 등이) 심하게 변동하는; 휘발성의

[vɑ́lətil] 연상). 어떤 물질을 표면에 발라서 튈 (→발러틸) 경우 그것은 휘발성의

물질이다. 휘발성이 있는 물질은 가격이 심하게 변동하는 경우가 많다.

The price of oil is likely to remain volatile in the near future. 원유가격은 당분간 급격한 계속할 것으로 보인다.

