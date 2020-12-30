[¼Û³â ´º½º¿¡¼¼ÀÌ] Å×½ºÇü, ÀÌÁ¦ ÆäÀÌÁö¸¦ ³Ñ±æ ½Ã°£ÀÔ´Ï´Ù

|½ÅÃà³â »õÇØ°¡ ¶°¿À¸£°í ÀÖ´Ù. ´ë¿Õ¾Ï°ø¿ø ÀÏÃâ ¸ð½À. ‘µ¿±¸¿¡¼ ³îÀÚ’ »çÁøÁý ¹ßÃé
‘¼Ò°¡ ¿ôÀ» ÀÏ(ã÷áÅ)’·Î Áö°Ü¿ü´ø 2020³â
‘¼Ò°¡ Á¦´ë·Î È°Â¦ ¿ôÀ»’ ½ÅÃà³â(ãôõäÒ´)
¹é½Å(Vaccine) ¾î¿øÀº ¾Ï¼Ò(Vacca)¿¡¼ À¯·¡
Ãµ±¹À» ¹ÏÁö ¾Ê¾Ò´ø 2400³âÀüÀÇ Å×½ºÇü
‘ÄÚ·Î³ª19’·Î ÀÎ°£ÀÇ ¹«Áö ¹Ý¼ºÇÏ°Ô µÅ
È¥¶õ °Åµì ¹ÎÁÖÁÖÀÇ »õÇØ¿£ È¸º¹µÇ±â¸¦
|±èº´±æ ÁÖÇÊ
2020³â °æÀÚ³â(ÌÒíÒ´)ÀÌ Àú¹°¾ú´Ù. ÇÑ ÇØ µ¿¾È ‘¼Ò°¡ ¿ôÀ» ÀÏ’À» ¾ó¸¶³ª ¸¹ÀÌ °Þ¾ú´ÂÁö, ½Ç¼Ò(ã÷áÅ)ÀÇ ÇÑ ÇØ¸¦ º¸³Â´Ù. ¾Æ½¬¿òµµ ¾ø°í, ¼¿îÇÔµµ ¾ø´Ù. ÁøÂ¥ ‘¼Ò°¡ Á¦´ë·Î È°Â¦ ¿ôÀ»’ ¼ÒÀÇ ÇØ ½ÅÃà³â(ãôõäÒ´)À» ¸Â¾Ò´Ù.
¼¼»óÀº ¿ì¿¬È÷ ÀÏ¾î³ª´Â ±Ø´ÜÀû·Ãæ°ÝÀûÀÎ ÀÏµé·Î ¿òÁ÷¿© ¿Ô´Ù. 2020³â °æÀÚ³â ¼¼»óÀ» ºÒ¾È°ú ºÒ¿îÀ¸·Î ¸ô¾Æ³ÖÀº ÄÚ·Î³ª19¸¦ ±× ´©°¡ ¿¹»óÇß°Ú´Â°¡? ¿î¸íÀÌ¾ú´Ù. ÇÐÀÚµéÀº ÀÏ»óÀûÀÌ°í ¹Ýº¹ÀûÀÎ °ÍÀ» °üÂûÇÏ°í ±× ÃàÀûµÈ Åë°è¿Í Æ®·»µå¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¹Ì·¡¸¦ ¿¹ÃøÇÑ´Ù.
°æÇèÀ¸·Î ¾Ë ¼ö ÀÖµí ±×·¯ÇÑ ¿¹ÃøµéÀº ÀûÁßÇÑ °Íº¸´Ù Æ²¸° °ÍÀÌ ´õ ¸¹¾Ò´Ù. ¿î¸íÀ» ³íÇÏ´Â ¼ú»çµéÀº ÇÐÀÚµéÀÇ Æ²¸° ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ ‘ÇÐ¹®(ùÊ)’ ¾Æ´Ñ ‘¼ú(âú)¼ö’·Î ¿¹ÃøÇÏ·Á µç´Ù. Áúº´¿¡ °üÇØ¼´Â ¹ÝÈä(ÚâýÕ)ÀÌÁö¸¸, »õÇØ ±¹¹Î °æÁ¦´Â ´ë±æ(ÓÞÑÎ)ÀÌ¶õ´Ù.
½ÅÃà³âÀÇ ãô(½Å)Àº ¿ÀÇà»ó ÑÑ(±Ý)ÀÌ¸ç »öÀº Èò»ö(ÛÜ)ÀÌ´Ù. õä(Ãà)Àº ¼Ò¸¦ »óÂ¡ÇÑ´Ù. Èò ¼ÒÀÇ Æ¯Â¡µéÀÌ 2021³â¿¡ ³ªÅ¸³¯ °ÍÀÌ¶õ´Ù. ´Ü¼øÇÏÁö¸¸ ÃÖ±Ù ¼¾ç¿¡¼µµ µ¿¾çÀÇ ¶ì¸¦ ±Ù°Å·Î ÇÏ´Â ¿¹¾ð¼°¡ µîÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¼Ò´Â ÄÚ·Î³ª ½Ã´ë¿¡ °¢º°ÇÑ ÀÇ¹Ì¸¦ °®°í ÀÖ´Ù. ³¡À» ¸ð¸£°Ô Ã¢±ÈÇÏ°í ÀÖ´Â COVID-19 ¹ÙÀÌ·¯½º »çÅÂ¸¦ Á¾½Ä½ÃÅ³ À¯ÀÏÇÑ ¹æ¾ÈÀ¸·Î ¹é½Å(Vaccine) °³¹ß¿¡ Àü ¼¼°èÀÎÀÌ Èñ¸ÁÀ» °É°í ÀÖ¾ú´Ù. ÀÌ ¹é½ÅÀÌ¶õ ¸»ÀÌ ¼Ò(Vacca·¾Ï¼Ò¸¦ ¶æÇÏ´Â ¶óÆ¾¸»)¿¡¼ À¯·¡Çß´Ù.
ÀÎ·ù¸¦ Ãµ¿¬µÎ¿¡¼ ±¸ÇØ³½ ¾Öµå¿öµå Á¦³Ê(Edward jenner)´Â ¼ÒÀÇ Á¥À» Â¥´Ù°¡ ¿ìµÎ(Cowpox)¿¡ ÇÑ ¹ø °É·Áº» »ç¶÷Àº Ãµ¿¬µÎ¿¡ °É¸®Áö ¾Ê´Â´Ù´Â »ç½ÇÀ» ¹ß°ßÇß´Ù. ±×¸®°í »çÀü Á¢Á¾À» ÅëÇÑ ¿¹¹æ °³³äÀ» Ã¢¾ÈÇØ³Â´Ù. ¹é½ÅÀÇ ¿øÁ¶°¡ µÈ ¼Ò(Cow)´Â ¹ÙÀÌ·¯½º·Î ½ÅÀ½ÇÏ´Â ÀÎ·ùÀÇ Èñ¸ÁÀÌ´Ù.
ÀÎ·ùÀÇ ¿¬´ë¸¦ ¿¹¼ö¸¦ ±âÁ¡À¸·Î BC(Before Christ)¿Í AD(Anno Domini)·Î ³ª´©µí, ÀÌÁ¦´Â ÄÚ·Î³ª »çÅÂ¸¦ ÀüÈÄ·Î BC(Before COVID)¿Í AD(After Disease)·Î ³ª´²¾ß ÇÑ´Ù´Â ¾ê±â°¡ ÀÖ´Ù.
ÄÚ·Î³ª ¹ÙÀÌ·¯½º°¡ Àü ¼¼°è·Î È®»êÇÏ¸ç ÀÎ·ù´Â ‘ºñ´ë¸é(ÞªÓßØü)’ÀÌ¶ó´Â »õ ½Ã´ë·Î Á¢¾îµé¾ú´Ù. »ç¶÷ »çÀÌÀÇ °Å¸®´Â ¸Ö¾îÁ³°í, ±× »çÀÌ¸¦ ICT°¡ ¸Þ¿ü´Ù. ÃÖ½ÅÇü ´ëÇü TV¿¡ ·£¼± ÇÏ³ª¸¸ ¿¬°áÇÏ¸é ¿µÈ·µå¶ó¸¶·ÄÜ¼Æ®µµ ¸¶À½²¯ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ¼¼»óÀÌ´Ù.
‘¸Ö¾îÁú¼ö·Ï °¡±î¿ö Áý´Ï´Ù’´Â ±¤°í ¹®±¸°¡ ÀÌÃ¤·Ó´Ù. ‘¹¶Ä¡¸é Á×°í Èð¾îÁö¸é »ê´Ù’´Â ¿ª¼³ÀÌ ÈûÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù. Á×À½¿¡ ´ëÇÑ °øÆ÷µµ ±Ø½ÉÇÏ´Ù. ³ªÈÆ¾Æµµ Àú ¼¼»óÀÌ ±Ã±ÝÇß´ø ¸ð¾çÀÌ´Ù. “Ãµ±¹Àº ÀÖ´ø°¡¿ä”¶ó°í ¹°¾ú´Ù. ±×·¯³ª ¼ÒÅ©¶óÅ×½º´Â Ãµ±¹À» ¹ÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ¿¹¼öÀÇ Ãµ±¹, ºÎÃ³ÀÇ ÇÇ¾ÈÀ» ¼³ÆÄÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÇÏ·ç ÇÏ·ç ¿µÈ¥°ú ´öÀ» ´Û°í, Á×À½À» ¹Þ¾ÆµéÀÌ¶ó ÀüÇß´Ù.
2400³âÀü ‘Å×½ºÇü’À» ºÒ·¯³½ ³ªÈÆ¾Æ´Â “¼¼»óÀÌ ¿Ö ÀÌ·¡” “¼¼¿ùÀº ¶Ç ¿Ö Àú·¡” ¾ÆÆÄÇÏ¸ç Å×½ºÇüÀ» ‘µ¿³×Çü’Ã³·³ ²ø¾î³»·È´Ù.
‘³Ê ÀÚ½ÅÀ» ¾Ë¶ó’´Â °â¾ç·°â¼ÕÀ» ¶Ù¾î ³Ñ´Â´Ù. ¾ÈºÐÁöÁ· (äÌÝÂò±ðë)ÀÇ µ¿¾çÀû ÁöÇý¿Íµµ °áÀÌ ´Ù¸£´Ù. °æÃ»°ú Åä·Ð, ´ëÈ¿Í °øÁ¸ÀÇ ÀÚ¼¼´Ù. °íÁúº´ÀÎ Áø¿µ ³í¸®, ÁÙ¼¼¿ì±â, Æí°¡¸£±âÀÇ ´ëÂøÁ¡¿¡ ¼ ÀÖ´Ù.
¼ÒÅ©¶óÅ×½º´Â ÀÚ±â ÀÌÀÍ°ú ±Ç·Â¸¸ ÁÀ¾Ò´ø ¼ÒÇÇ½ºÆ®ÀÇ ±Ëº¯À» °æ°èÇß´Ù. ³ªÈÆ¾Æ´Â ‘¿À´ÃÀÌ °í¸¿±â´Â ÇÏ¿©µµ ¶Ç ³»ÀÏÀÌ µÎ·Æ´Ù”°í Çß´Ù.
ÄÚ·Î³ª19´Â ÀÎ°£ÀÇ ¹«Áö¸¦ ¹Ý¼ºÄÉ Çß´Ù. ±×°£ ½×¾Æ¿Â °úÇÐ°ú Áö½ÄÀÇ ¹Î³¸ÀÌ °í½º¶õÀÌ µå·¯³µ´Ù. ¹ÙÀÌ·¯½º ÇÏ³ª ¸ø Àâ´Â°Ô ¿ì¸®ÀÇ ÇöÀç´Ù. ¾î¶² ±Ç·Âµµ, Àç»êµµ ¼Ò¿ë ¾ø´Ù. ¹®¸í°ú ¹Ì°³ÀÎÀÇ ±¸º°µµ ÀÇ¹Ì°¡ ¾ø´Ù. ÇÏ¹°¸ç Çö½Ç Á¤Ä¡´Â ¾î¶²°¡. ¹«ÁöÇÑ ÀÚÀÇ ½Å³ä¸¸Å Å« ÁË¾Çµµ ¾ø´Ù.
Á¸ ¹ÙÀÌµç ¹Ì ´ëÅë·É ¼±°Å ´ç¼±ÀÎÀº Áö³ 14ÀÏ ´ë±¹¹Î ¿¬¼³¿¡¼ “ÀÌÁ¦ ÆäÀÌÁö¸¦ ³Ñ±æ ½Ã°£(It is time to turn the page)ÀÌÀÚ ´Ü°áÇÏ°í Ä¡À¯ÇÒ ¶§”¶ó¸ç ºÐ¿µÈ ¹Ì±¹ÀÇ ´ÜÇÕÀ» ¿ÜÃÆ´Ù. ±×´Â “À§Çù¹Þ°í ½ÃÇè¹Þ¾Ò´ø ¹ÎÁÖÁÖÀÇ°¡ Áø½ÇµÇ°í °ÇÏ¸ç È¸º¹·ÂÀÌ ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» ÀÔÁõÇß´Ù”°í Çß´Ù.
ÆÒµ¥¹Í È¤Àº ±Ç·Â ³²¿ë °°Àº °ÍµéµµÂ÷ ±× (¹ÎÁÖÁÖÀÇ¶ó´Â) ”Ê²ÉÀ» ²ôÁö ¸øÇÑ´Ù°íµµ Çß´Ù. È¥µ·À» °ÅµìÇÏ°í ÀÖ´Â ÀÌ ³ª¶ó ¹ÎÁÖÁÖÀÇµµ »õÇØ¿¡´Â È¸º¹µÇ±â¸¦ ±â´ëÇÑ´Ù.
¼¼¸ð(á¨Ùº)´Â »õÃâ¹ßÀ» ÁØºñÇÏ´Â ½ÃÁ¡ÀÌ´Ù. »îÀÇ ¸¹Àº °ÍÀ» ¶°³ªº¸³»°í ¶Ç ¸Â¾Æ µéÀÌ´Â ÀÏÀÌ µ¿½Ã¿¡ ¹ú¾îÁö´Â ÁöÁ¡ÀÌ¿ä, ±Ý³â°ú ³»³âÀÌ Àá½Ã ¼Ò¶õ½º·¹ ÇØÈÄÇÏ´Â ÁöÁ¡ÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù. ¿ì¸® °çÀ» ½ºÃÄ Áö³ª°¡´Â ¹«¼öÇÑ ÇÏ·ç °¡¿îµ¥ ÇÏ³ªÀÏ »ÓÀÌ¶ó¸é¼ ¶Ç À¢Áö ¾î¶² ÀÇ¹Ì¸¦ ºÎ¿©ÇÏ°í ½ÍÀº »îÀÇ Æ¯º°ÇÑ ¸Åµì °°Àº ³¯ÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù.
‘°¡¶ó ¿¾³¯ÀÌ¿©’ ‘°¡¶ó ¿¾³¯ÀÌ¿©’ ‘³ª¸¦ Å°¿ì´Â ¸ðµÎ°¡ ÇÊ¿äÇÑ °í¸¶¿î ½Ã°£µéÀÌ¿©’ (ÀÌÇØÀÎ ‘12¿ùÀÇ ½Ã’). Å×½ºÇü, ÀÌÁ¦ ÆäÀÌÁö¸¦ ³Ñ±æ ½Ã°£ÀÔ´Ï´Ù.
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