[¼Û³â ´º½º¿¡¼¼ÀÌ] Å×½ºÇü, ÀÌÁ¦ ÆäÀÌÁö¸¦ ³Ñ±æ ½Ã°£ÀÔ´Ï´Ù

신축년 새해가 떠오르고 있다. 대왕암공원 일출 모습. ‘동구에서 놀자’ 사진집 발췌

‘소가 웃을 일(失笑)’로 지겨웠던 2020년

‘소가 제대로 활짝 웃을’ 신축년(辛丑年)

백신(Vaccine) 어원은 암소(Vacca)에서 유래

천국을 믿지 않았던 2400년전의 테스형

‘코로나19’로 인간의 무지 반성하게 돼

혼란 거듭 민주주의 새해엔 회복되기를

김병길 주필

2020년 경자년(庚子年)이 저물었다. 한 해 동안 ‘소가 웃을 일’을 얼마나 많이 겪었는지, 실소(失笑)의 한 해를 보냈다. 아쉬움도 없고, 서운함도 없다. 진짜 ‘소가 제대로 활짝 웃을’ 소의 해 신축년(辛丑年)을 맞았다.

세상은 우연히 일어나는 극단적·충격적인 일들로 움직여 왔다. 2020년 경자년 세상을 불안과 불운으로 몰아넣은 코로나19를 그 누가 예상했겠는가? 운명이었다. 학자들은 일상적이고 반복적인 것을 관찰하고 그 축적된 통계와 트렌드를 바탕으로 미래를 예측한다.

경험으로 알 수 있듯 그러한 예측들은 적중한 것보다 틀린 것이 더 많았다. 운명을 논하는 술사들은 학자들의 틀린 부분에 대해 ‘학문(學)’ 아닌 ‘술(術)수’로 예측하려 든다. 질병에 관해서는 반흉(半凶)이지만, 새해 국민 경제는 대길(大吉)이란다.

신축년의 辛(신)은 오행상 金(금)이며 색은 흰색(白)이다. 丑(축)은 소를 상징한다. 흰 소의 특징들이 2021년에 나타날 것이란다. 단순하지만 최근 서양에서도 동양의 띠를 근거로 하는 예언서가 등장하고 있다.

소는 코로나 시대에 각별한 의미를 갖고 있다. 끝을 모르게 창궐하고 있는 COVID-19 바이러스 사태를 종식시킬 유일한 방안으로 백신(Vaccine) 개발에 전 세계인이 희망을 걸고 있었다. 이 백신이란 말이 소(Vacca·암소를 뜻하는 라틴말)에서 유래했다.

인류를 천연두에서 구해낸 애드워드 제너(Edward jenner)는 소의 젖을 짜다가 우두(Cowpox)에 한 번 걸려본 사람은 천연두에 걸리지 않는다는 사실을 발견했다. 그리고 사전 접종을 통한 예방 개념을 창안해냈다. 백신의 원조가 된 소(Cow)는 바이러스로 신음하는 인류의 희망이다.

인류의 연대를 예수를 기점으로 BC(Before Christ)와 AD(Anno Domini)로 나누듯, 이제는 코로나 사태를 전후로 BC(Before COVID)와 AD(After Disease)로 나눠야 한다는 얘기가 있다.

코로나 바이러스가 전 세계로 확산하며 인류는 ‘비대면(非對面)’이라는 새 시대로 접어들었다. 사람 사이의 거리는 멀어졌고, 그 사이를 ICT가 메웠다. 최신형 대형 TV에 랜선 하나만 연결하면 영화·드라마·콘서트도 마음껏 즐길 수 있는 세상이다.

‘멀어질수록 가까워 집니다’는 광고 문구가 이채롭다. ‘뭉치면 죽고 흩어지면 산다’는 역설이 힘을 얻고 있다. 죽음에 대한 공포도 극심하다. 나훈아도 저 세상이 궁금했던 모양이다. “천국은 있던가요”라고 물었다. 그러나 소크라테스는 천국을 믿지 않았다. 예수의 천국, 부처의 피안을 설파하지 않았다. 하루 하루 영혼과 덕을 닦고, 죽음을 받아들이라 전했다.

2400년전 ‘테스형’을 불러낸 나훈아는 “세상이 왜 이래” “세월은 또 왜 저래” 아파하며 테스형을 ‘동네형’처럼 끌어내렸다.

‘너 자신을 알라’는 겸양·겸손을 뛰어 넘는다. 안분지족 (安分知足)의 동양적 지혜와도 결이 다르다. 경청과 토론, 대화와 공존의 자세다. 고질병인 진영 논리, 줄세우기, 편가르기의 대착점에 서 있다.

소크라테스는 자기 이익과 권력만 좇았던 소피스트의 궤변을 경계했다. 나훈아는 ‘오늘이 고맙기는 하여도 또 내일이 두렵다”고 했다.

코로나19는 인간의 무지를 반성케 했다. 그간 쌓아온 과학과 지식의 민낯이 고스란이 드러났다. 바이러스 하나 못 잡는게 우리의 현재다. 어떤 권력도, 재산도 소용 없다. 문명과 미개인의 구별도 의미가 없다. 하물며 현실 정치는 어떤가. 무지한 자의 신념만큼 큰 죄악도 없다.

존 바이든 미 대통령 선거 당선인은 지난 14일 대국민 연설에서 “이제 페이지를 넘길 시간(It is time to turn the page)이자 단결하고 치유할 때”라며 분열된 미국의 단합을 외쳤다. 그는 “위협받고 시험받았던 민주주의가 진실되고 강하며 회복력이 있다는 것을 입증했다”고 했다.

팬데믹 혹은 권력 남용 같은 것들도차 그 (민주주의라는) 붗꽃을 끄지 못한다고도 했다. 혼돈을 거듭하고 있는 이 나라 민주주의도 새해에는 회복되기를 기대한다.

세모(歲暮)는 새출발을 준비하는 시점이다. 삶의 많은 것을 떠나보내고 또 맞아 들이는 일이 동시에 벌어지는 지점이요, 금년과 내년이 잠시 소란스레 해후하는 지점이기도 하다. 우리 곁을 스쳐 지나가는 무수한 하루 가운데 하나일 뿐이라면서 또 웬지 어떤 의미를 부여하고 싶은 삶의 특별한 매듭 같은 날이기도 하다.

‘가라 옛날이여’ ‘가라 옛날이여’ ‘나를 키우는 모두가 필요한 고마운 시간들이여’ (이해인 ‘12월의 시’). 테스형, 이제 페이지를 넘길 시간입니다.



