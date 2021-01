paycheck n. 봉급, 임금. 봉급지불수표

[péitʃek] (연상). pay (보수)를 check (수표)(→페이첵)로 지급했으니

그게 바로 봉급 이다.



It must be tough to live on your daddy´s paycheck alone.너희들은 아빠의 월급만으로 살기가 힘들겠구나.

managerial a. 경영의; 관리의

[mæ̀nədʒíəriəl] (연상). manage r(관리자)들이 리얼 (real, 진실)(→매너지리얼)

하게 일하는 것이 바로 경영의 일이다.



It will make competition for managerial control fairer andmore transparent.공시규정을 그런 식으로 개정하게 되면 경영권을 차지하려는경쟁이 한결 공정해지고 더욱 투명해질 것이다.



transferable a. 양도할 수 있는; 옮길 수 있는

[trænsfə́ːrəbəl] (연상). transfer (옮기다)+ able (할 수 있는)= 옮길 수 있는 ,

양도할 수 있는 .

This ticket is not transferable. 이 표는 양도할 수 없다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의