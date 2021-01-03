[½Å³â±âÈ¹ ¿ï»êÅÃãÌ] ¡°ÃÊ½É¿¡¼­ ¡®ÀÎ»ýÀÇ ´ä¡¯ Ã£¾ÒÁÒ¡±(¿µ»ó)

|‘»þ³Ú ÅÃ½Ã’ ÁÖÀÎ°øÀÎ ±Ç¿À±æ¾¾°¡ ÀÚ½ÅÀÇ ÅÃ½Ã ¾Õ¿¡¼ Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±æ À§¿¡ ÀÎ»ýÀÌ ÀÖ´Ù°í Çß´Ù. ±×·¡¼ »ç¶÷µéÀº ±æÀ» °È°í ¶Ç °È´Â´Ù. ‘»êÆ¼¾Æ°í ¼ø·Ê±æ’ÀÌ ¸¹Àº ÀÌµéÀÇ ‘¹öÅ¶¸®½ºÆ®’¿¡ µç °Íµµ °°Àº ÀÌÀ¯¿¡¼´Ù.
¿©±â ¶Ç ´Ù¸¥ ‘±æ’ÀÌ ÀÖ´Ù. ÀÌ¸§µµ, ³ªÀÌµµ ¸ð¸£´Â ´©±º°¡¸¦ ÅÂ¿ö ¸ñÀûÁö±îÁö µ¥·Á´ÙÁÖ´Â ±æ. ¹Ù·Î ‘ÅÃ½Ã(TAXI)’°¡ ´Þ¸®´Â ±æÀÌ´Ù.
ÅÃ½Ã´Â ±× ±æ¿¡¼ ¼ö¸¹Àº Èñ·Î¾Ö¶ôÀ» ½Æ°í ´Þ¸°´Ù. ÅÃ½Ã±â»ç¿Í ¼Õ´ÔÀÇ ´ëÈ´Â ÇÑ ÆíÀÇ ½Ã(ãÁ)°¡ µÅ ÀÌ°÷Àú°÷¿¡ Èå¸¥´Ù. ½Å¸í³ª´Â Æ®·ÎÆ® ³ë·¡, ´«¹° ³ª´Â ¶óµð¿À »ç¿¬, ¿Á½Å°¢½ÅÇÏ´Â Á¤Ä¡ ´º½º, ¿õÀåÇÑ Å¬·¡½Ä À½¾ÇÀº ´ýÀÌ´Ù.
ÇØ°¡ ¹Ù²î¾îµµ º¯ÇÔ¾øÀÌ Áö¿ª °÷°÷À» ´Þ¸®´Â ¿ì¸° ¿ï»ê ÅÃ½Ã±â»ç´Ù. <ÆíÁýÀÚÁÖ>
(1) ´Ù½Ã ¶Ç Å¸°í ½ÍÀº ‘»þ³Ú ÅÃ½Ã’
30³â ±º»ýÈ° ¸¶¹«¸®…ÅÃ½Ã±â»ç·Î ‘ÀÎ»ý 2¸·’
»þ³Ú ·Î°í ÂïÈù ½ÃÆ®‧Äí¼Ç…¿Â¶óÀÎ¼ À¯¸í¼¼
SNS °èÁ¤ ¸¸µé¾î ÈÄ±â ÀÐÀ¸¸ç ¼Õ´Ôµé°ú ¼ÒÅë
ÀÛÀº Á¤¼º ´ã±ä ¹æ¸í·Ï…“´ë´ë¼Õ¼Õ °¡º¸·Î”
ÄÝÅÃ½Ã‧¸Þ´Þ ´ã±ä °£½ÄºÀÅõ µî Æ¯º°ÇÑ ÀÎ¿¬
“ÇÑ°á °°Àº ¸¾À¸·Î ´õ ¿½ÉÈ÷ ¼Õ´Ô°ú ¸¸³¯ °Í”
|(À§¿¡¼ºÎÅÍ)1. ±ºº¹¹« ½ÃÀý ¸ð½À. 2. ¼Õ´ÔÀÌ ÁØ °£½ÄºÀÅõ¿¡ ÀÖ´ø ¸¶¶óÅæ ¸Þ´Þ.3. ¼Õ´Ôµé »ç¿¬ ´ã±ä ¼Õ¶§ ¹¯Àº ¹æ¸í·Ï. 4.±º»ýÈ° Áß ¹ÞÀº Ç¥Ã¢Àå.
# ±º´ë »ýÈ° 30³â…µû¶æÇÑ Àü¿ì¾Ö ÀüÆÄ= ‘»þ³Ú ÅÃ½Ã’ ÁÖÀÎ°øÀÎ ±Ç¿À±æ(59·³²)¾¾´Â ±ºÀÎ Ãâ½Å ÅÃ½Ã±â»ç´Ù. ±Ç¾¾´Â 52»ì µÇ´ø ÇØ, ÀÌº´ºÎÅÍ ÁÖÀÓ¿ø»ç±îÁö ´Þ·Á¿Â Áö³ 30³â ±º »ýÈ°À» ¸¶¹«¸®ÇÏ°í Àü¿ªÇß´Ù. ¿¬´ëº»ºÎ¿Í ´ë´ë µîÀ» µÎ·çµÎ·ç °ÅÄ¡¸ç ±¹°¡¿¡ ºÀ»çÇÑ´Ù´Â ¸¶À½À¸·Î ÀÓÇß´Ù. ±× °øÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ ´ëÅë·É(2011³â)·±¹¹«ÃÑ¸®(2007³â)·±¹¹æºÎÀå°ü(2000³â) Ç¥Ã¢À» ¹Þ±âµµ Çß´Ù.
Æ¯È÷ ±º »ýÈ° ½ÃÀý »©³õÀ» ¼ö ¾ø´Â »ç¿¬µµ ÀÖ´Ù. 1998³â À°±º Á¦53»ç´Ü ³ëµµºÎ´ë¿¡ ±Ù¹«ÇßÀ» ¶§ ÀÏÀÌ´Ù. ±×´Â “ÀüÀÔÇÑÁö ÇÑ ´Þµµ ¾È µÈ ÀÌº´ ÇÑ ¸íÀÌ Æò¼Ò¿Í ´Þ¸® Ä§¿ïÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿© ¾Ë¾Æº¸´Ï ¾ö¸¶°¡ ¹éÇ÷º´ Åõº´ ÁßÀÌ¾ú´Ù. ±×·¡¼ ±× ÀÌº´À» µ¥¸®°í Á÷Á¢ Ã¢¿ø º»°¡±îÁö Ã£¾Æ°¬´Ù”°í ´ç½Ã¸¦ È¸»óÇß´Ù. ÀÌÀ¹°í ´«½Ã¿ïÀ» ºÓÈ÷¸ç ÇÑµ¿¾È ¸»À» ÀÕÁö ¸øÇß´Ù.
ÀÌ¾î “º¹±ÍÇÏ´Â ±æ¿¡ ºÎ´ë¿¡ ÀüÈÇØ¼ ‘³» Ã¥»ó À§¿¡ µÅÁö Àâ¾Æ’¶ó°í Çß´Ù. ´ç½Ã º´»çµéÀÇ ÀúÃà ½À°üÀ» ±æ·¯ÁÖ±â À§ÇØ ¼Ö¼±¼ö¹üÀ¸·Î µÅÁöÀú±ÝÅëÀ» Ã¤¿ì°í ÀÖ¾ú´Ù. ±×·¸°Ô ¸¶·ÃµÈ 99¸¸¿ø°ú Áý¿¡ ÀÖ´ø ÇåÇ÷Áõ 36Àå, º´»çµéÀÌ ¸ð¾ÆÁØ ÇåÇ÷Áõ 99ÀåÀ» ±× ÀÌº´¿¡°Ô Àü´ÞÇß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
±Ç¾¾ÀÇ ÀÌ °°Àº ¼±ÇàÀº ±º´ëÀÇ »óÀ» Á¤¸³Çß´Ù¸ç ÇÑ Áö¿ª½Å¹®À» ÅëÇØ ¾Ë·ÁÁ³°í, Áö±Ý±îÁö ºÎ´ë¿øµéÀÇ ¸¶À½ ¼Ó¿¡ ³²¾Æ ÀÖ´Ù. ÀÌÈÄ Àå¾ÖÀÎÀçÈ°ÇùÈ¸¿¡ ¸Å´Þ 10¸¸¿øÀ» 7³â°£ ±âºÎÇÏ±âµµ ÇÏ´Â µî »çÈ¸¿¡ ÀÌ¹ÙÁöÇÏ°íÀÚ ³ë·ÂÇß´Ù. ±×´Â “¾ó±¼¿¡ ÁÖ¸§ÀÌ ¸¹Áö¸¸, ´Ù¸¥ »ç¶÷º¸´Ù ´õ ±íÀÌ °í¹ÎÇÏ¸ç »ì¾Æ¿Â ÈçÀûÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù”°í È¯ÇÑ ¿ôÀ½À» Áö¾ú´Ù.
# ±ºÀÎ Ãâ½Å ÅÃ½Ã±â»ç, ¿ï»ê ¸í¹°ÀÌ µÇ´Ù= ±Ç¾¾°¡ ¿îÀü´ë¸¦ Àâ°Ô µÈ °ÍÀº ¸öÀÌ ¾ÆÆÍ´ø ¾Æ¹öÁö ¿µÇâÀÌ ÄÇ´Ù. Àü¿ª ÈÄ ¾ÆÇÂ »ç¶÷, º´¿ø °¡´Â »ç¶÷À» µµ¿ÍÁÖ´Â ÅÃ½Ã¸¦ ÇÏ°í ½Í´Ù´Â ¸ñÇ¥¿´´Ù. ±×´Â 2015³â 1¿ù 8ÀÏ ÅÃ½Ã±â»ç·Î¼ Á¦2ÀÇ ÀÎ»ýÀ» ¿¾ú´Ù.
ÇöÀç ±Ç¾¾ÀÇ ÅÃ½Ã´Â Áö¿ª ¸í¹°·Î ÀÚ¸® Àâ¾Ò´Ù. Æí¾ÈÇÑ ½ÂÂ÷°¨°ú Ä£ÀýÇÔÀ¸·Î ÀÔ¼Ò¹®À» Å¸´Ù°¡, ÅÃ½Ã ÁÂ¼®¿¡ ¸íÇ° ºê·£µå ‘»þ³Ú(Chanel)’ ·Î°í°¡ ÂïÈù ºÐÈ«»ö Äí¼Ç°ú ¹æ¼®ÀÌ Ç×»ó ±ò²ûÇÏ°Ô ³õ¿© ÀÖ¾î ‘»þ³Ú ÅÃ½Ã’¶ó´Â º°Äª±îÁö ¾ò°Ô µÈ °ÍÀÌ´Ù. ±×°¡ ¼Õ´Ôµé¿¡°Ô ÇÏ³ª¾¿ ³ª´²ÁÖ´Â ²µµ À¯¸í¼¼¿¡ ÇÑ¸òÇß´Ù. ÀÌ¸¦ ´«¿©°Ü º» ¼Õ´ÔµéÀÌ ºí·Î±×³ª SNS¿¡ ÀÎÁõ»çÁøÀ» ³²°å°í, ‘»þ³Ú ÅÃ½Ã Å¸ºÃ´Ù’´Â ÈÄ±â°¡ ÀÕµû¸£¸ç ´õ À¯¸íÇØÁ³´Ù.
±×´Â “Äí¼ÇÀº ¾ÆµéÀÌ °¡¼ö¿¡¼ ÀÚµ¿Â÷ µô·¯·Î ÀüÇâÇÑ ±è¹Î¿ì¾¾¿¡°Ô ¹Þ¾Æ¿Â °Çµ¥, Á¤¸» Ç«½ÅÇÏ°í ÁÁ´õ¶ó”¸ç “ÀÌ Äí¼ÇÀÌ Â÷¿¡ ÀÖÀ¸¸é ¼Õ´ÔµéÀÌ Æ¯º°ÇØ¼ ±â¾ïÇÒ °ÍÀÌ°í, Çã¸® ¾ÆÇÂ »ç¶÷Àº ¸ñÀûÁö±îÁö ÆíÈ÷ °¥ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ¶ó´Â »ý°¢ÀÌ µé¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
Ã³À½¿¡´Â ÀÚ½ÅÀÇ ÅÃ½Ã°¡ ÀÌ·¸°Ô±îÁö À¯¸íÇØÁø ÁÙ ¸ô¶ú´Ù. ¾î´À ³¯ ºÏ±¸ È£°è¿¡¼ ¸¸³ ¼Õ´ÔµéÀÌ µÞÁÂ¼®¿¡¼ “À¯¸íÇÑ ÅÃ½Ã”¶ó¸ç ¼ö±º°Å¸®´Â ¼Ò¸®¸¦ µè°í ¾Ë°Ô µÆ´Ù. ÀÌÈÄ SNS °èÁ¤À» ¸¸µé¾î ‘»þ³Ú ÅÃ½Ã’ ÈÄ±â¸¦ Ã£¾Æº¸±â ½ÃÀÛÇß´Ù. Áö±ÝÀº ¼Õ´Ôµé°ú ¿Â¶óÀÎ¿¡¼µµ ¼ÒÅëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
|(À§¿¡¼ºÎÅÍ) 5. ±º»ýÈ°ÀÌ ´ã±ä ÅÂ±Ø±â. 6. ±Ç¾¾ÀÇ º¸¹° ¹æ¸í·Ï, Å°. 7. ‘»þ³Ú ÅÃ½Ã’ÀÇ »óÂ¡ÀÎ ·Î°í°¡ ÂïÈù ½ÃÆ®¿Í ¹æ¼®. 8. ¼Õ´ÔÀ» À§ÇØ ±¸ºñµÅ ÀÖ´Â ÀÀ¿ø ¸Þ½ÃÁö ´ã±ä ².
# ±¸±¸ÀýÀý »ç¿¬ ´ã±ä ¼Õ¶§ ¹¯Àº ¹æ¸í·Ï= ‘»þ³Ú ÅÃ½Ã’ÀÇ Æ¯º°ÇÔÀº Äí¼Ç ¸»°í ¶Ç ÀÖ´Ù. ¹Ù·Î ±Ç¾¾°¡ ´ë´ë¼Õ¼Õ °¡º¸·Î ³²±â°Ú´Ù´Â ‘¹æ¸í·Ï’ÀÌ´Ù.
Ã¹ ¹æ¸í·Ï ±ÛÀº 2015³â 8¿ù 16ÀÏ ÈÞ°¡ ³ª¿Â ±ºÀÎÀÌ ½áÁØ °ÍÀÌ¶ó°í ±×´Â ±â¾ïÇß´Ù. ±×´Â “±×¶§ ±ºÀÎÀÌ ¾ßÀ½ÃÊ Ãâ½Å ·¹½½¸µ ¼±¼ö¿´´Âµ¥, °°Àº ±ºÀÎÀ¸·Î¼ ¹Ý°¡¿ü´Ù. ¿ï»ê¿¡ ¸¸¾à ÀÖ´Ù¸é ±×¶§ ±× ½ÃÀýÀÇ ±ÛÀ» º¸¿©ÁÖ°í ½Í´Ù. ¸¸³´Ù¸é ¼ÒÁÖ ÇÑÀÜ »çÁÙ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Áö±Ý±îÁö ½×ÀÎ ¹æ¸í·ÏÀº Áß°£¿¡ ÀÒ¾î¹ö¸° 1±ÇÀ» Æ÷ÇÔÇÏ¸é ÃÑ 6±ÇÀÌ´Ù. ¹æ¸í·Ï¿¡ ‘¼¼»ó»ç´Â ÀÌ¾ß±â’ ‘¹é ¿øÀÇ Çàº¹’ µî Á¦¸ñÀ» ºÙ¿© ÇÑ±ÇÀÇ Ã¥Ã³·³ ¸¸µé¾ú´Ù.
±×´Â “³²¸ñ¿¡¼ ¿ÀÀü ÀÏÂï Ãâ±ÙÇÏ´Â °£È£»ç ¼Õ´ÔÀ» ÅÂ¿î ÀûÀÌ ÀÖ´Âµ¥, ±×¶§ ³× ¹øÂ° ¹æ¸í·ÏÀ» ºÐ½ÇÇß´Ù. µ· 1¾ïÀ» ÀÒ¾î¹ö¸° °Í °°¾Æ¼ ÀÏÀÌ ¼Õ¿¡ ÀâÈ÷Áö ¾ÊÀ» Á¤µµ¿´´Ù”¸ç “±Ùµ¥ ÇÑ ´Þ Á¤µµ Áö³ª´Ï±ñ ¼Õ´ÔµéÀÌ ¸ÕÀú ¹æ¸í·ÏÀ» Ã£´õ¶ó. ±×·¡¼ 5±ÇÀ» ½ÃÀÛÇß´Ù. ÀÌÃ³·³ ¹æ¸í·ÏÀº ¼Õ´ÔµéÀÇ ÀÛÀº Á¤¼ºÀÌÀÚ, ÃÊ½ÉÀ» ÀÒÁö ¾Êµµ·Ï ¹Ù·Î Àâ¾ÆÁÖ´Â ±æÀâÀÌ”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
# ¿ì¿¬ÇÑ ¸¸³²ÀÌ ÀÎ¿¬À¸·Î…¸¶À½¿¡ »õ±ä ¼Õ´Ôµé= ÀÌ·¸µí ±Ç¾¾¿¡°Ô ‘¼Õ´Ô’Àº Áö³ ½Ã°£À» Ãß¾ïÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °í¸¶¿î Á¸Àç´Ù. ÀÌÁ¦´Â »ý°¢³ª´Â »ç¶÷ÀÌ ³Ê¹« ¸¹¾Æ ÀÌ¾ß±â¸¦ ²¨³»Áöµµ ¸øÇÒ Á¤µµ´Ù. ±×·¡µµ ÀØÁö ¸øÇÏ°í, ²À Ã£°í ½ÍÀº ¼Õ´ÔÀº °·ÄÇÏ°Ô ¶°¿À¸£´Â ¹ý.
Áö±ÝÀ¸·ÎºÎÅÍ 4³â Àü ÀÏÀÌ´Ù. ºÏ±¸ ¿¬¾Ïµ¿¿¡¼ ÄÝÀ» Àâ¾Æ »ï»êµ¿±îÁö 15ºÐ ³²Áþ °É¸®´Â ±æ¿¡¼ ³ª´« ´ëÈ·Î ÇÑ ¾Æ°¡¾¾¿Í ÀÎ¿¬À» ¸Î¾ú´Ù. ±×´Â “ÀÌ ¾Æ°¡¾¾°¡ ÇÑ¶§ Ã¢¿øÀ» ¿À°¥ ÀÏÀÌ ÀÖ¾ú´Âµ¥, Ã¢¿ø¿¡¼ Åº ÅÃ½Ã°¡ ÇÏÇÊ ‘ÃÑ¾ËÅÃ½Ã’¿©¼ ¿ëÀ» ¹«ÁöÇÏ°Ô ½è´Ù´õ¶ó. ³ìÃÊ°¡ µÅ¼ Àáµé¾ú´Ù°¡ ÀÏ¾î³ªº¸´Ï ÅÃ½Ã°¡ »ê¿¡ °¡ ÀÖ¾ú´Ü´Ù. ±× µÚ·Î Ã¢¿ø °¥ ¶§¸¶´Ù ¿¬¶ôÀÌ ¿Í¼ 1³â °£ ³» Â÷¸¦ ÅÀ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
±×·±µ¥ ¾ó¸¶ Áö³ªÁö ¾Ê¾Æ µ¹¿¬ ¿¬¶ôÀÌ ²÷°å´Ù. ¼Õ´ÔÀÌ ¸ÕÀú ÄÝÀ» ºÎ¸£Áö ¾Ê´Â ÀÌ»ó ÅÃ½Ã±â»ç°¡ ¸ÕÀú ¿¬¶ôÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ¾ø±â¿¡ ±×´Â ¸¶³É ±â´Ù·È´Ù. ±×·¯´Ù 3³â ¸¸¿¡ ¿¬¶ôÀÌ ¿Ô´Ù. ‘±º »ýÈ°Çß´ø ÅÃ½Ã±â»ç´ÔÀÌ ¸Â´À³Ä’´Â ¹®ÀÚ ÇÑÅëÀÌ¾ú´Ù. ±×´Â “±â»Û ¸¶À½¿¡ ÀüÈ¸¦ °É¾ú´õ´Ï ¾ð¾îÀå¾Ö·Î ¸»À» ¸øÇÏ´õ¶ó. ¾Ë°í º¸´Ï ±×µ¿¾È ¾Ï ¼ö¼úÀ» 12¹øÀÌ³ª ¹ÞÀº °ÍÀÌ¾ú´Ù. ÁÖ±âÀûÀ¸·Î Ç×¾Ï Ä¡·á¸¦ ¹ÞÀ¸·¯ °¡¾ßÇÏ´Âµ¥, ¾ÆÀú¾¾°¡ µµ¿ÍÁÙ ¼ö ÀÖ°Ú³Ä´Â ¿¬¶ôÀÌ¾ú´Ù. ±× µÚ·Î µµ¿òÀÌ ÇÊ¿äÇÒ ¶§¸¶´Ù ¹ß ¹þ°í ³ª¼¹´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¶Ç 2018³â 1¿ù 7ÀÏ ¸¸³ ¼Õ´ÔÀº ²À Ã£°í ½ÍÀº »ç¶÷ Áß ÇÑ ¸íÀÌ´Ù. ±×´Â “±× ¼Õ´ÔÀº ¿©¼ö¸¶¶óÅæ´ëÈ¸¿¡ °¬´Ù°¡ Áß±¸ º´¿µ¿¡¼ µÚÇ®ÀÌ ÈÄ ºÏ±¸ ½Ö¿ë¾ÆÁø ±×¸°Å¸¿î4Â÷ ¾ÆÆÄÆ®·Î °¡´Â ±æÀÌ¾ú´Âµ¥, ‘±â»ç´Ô °í¸¿´Ù’¸ç °£½Ä ºÀÅõ¸¦ ÅëÂ°·Î ÁÖ´õ¶ó. ³ªÁß¿¡ È®ÀÎÇØº¸´Ï ±× ¾È¿¡ ÇÏÇÁÄÚ½º ¿ÏÁÖ ¸Þ´Þµµ °°ÀÌ µé¾îÀÖ¾ú´Ù”°í Çß´Ù. ¹Ù·Î ´ÙÀ½³¯ºÎÅÍ ÀÌÆ² ¿¬¼Ó ÇØ´ç ¾ÆÆÄÆ®¿¡ °¡¼ ¼ö¼Ò¹®ÇßÁö¸¸ °á±¹ ¸Þ´Þ ÁÖÀÎÀ» Ã£Áö ¸øÇß´Ù. Áö±Ýµµ ÅÃ½Ã ¾È¿¡ ¸Þ´ÞÀ» Ç×»ó µé°í ´Ù´Ñ´Ù´Â ±×´Â “±× »ç¶÷¿¡°Õ ¼ÒÁßÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï³Ä. ²À ÀüÇØÁÖ°í ½Í´Ù”°í µÇ‡l´Ù.
ÀÌ¾î “¶Ç ´Ù¸¥ ¼Õ´ÔÀº Ã¢¿ø Àå°Å¸® ÀÌµ¿À» À§ÇØ ÇÑµ¿¾È ÄÝÀ» ºÒ·¯¼ ÇÑ ´Þ¿¡ Ã¢¿ø¸¸ 18¹ø ¿Ô´Ù °¬´Ù Çß´Ù. ±× ¼Õ´ÔÀÌ Ç×»ó ¹Ì¾ÈÇØ Á×°Ú´Ù°í ÇÏ¸é, ³ °í¸¶¿ö Á×°Ú´Ù°í ÇÑ´Ù”¸ç “Áö³ª°£ ¼Õ´ÔÀ» ¶°¿Ã¸®¸ç ´«¹°À» Èê¸± ¼ö ÀÖ´Â ¸¶À½¸¸ ÀÖÀ¸¸é ¾î¶² ¾î·Á¿ò¿¡µµ Áø½ÉÀ» ´ÙÇß´Ù”°í ³ÊÅÐ¿ôÀ½À» Áö¾ú´Ù.
ÇöÀç±îÁö ±Ç¾¾ÀÇ ¹æ¸í·Ï¿¡ ±â·ÏµÈ ‘¿ì¿¬È÷ µÎ ¹øÀÇ ÀÎ¿¬’Àº 283¸í, ‘¿ì¿¬È÷ ¼¼ ¹ø ¸¸³ ¼Õ´Ô’Àº 18¸íÀÌ´Ù. ÀØÁö ¸øÇÒ ³× ¹øÀÇ ÀÎ¿¬µµ 1¸í ÀÖ´Ù.
# “Æí¾ÈÇÏ°Ô, ¾ÈÀüÇÏ°Ô, Ä£ÀýÇÏ°Ô, ²ÙÁØÇÏ°Ô”= ¿ÃÇØ µé¾î ½ÅÁ¾ ÄÚ·Î³ª¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿°Áõ(ÄÚ·Î³ª19)À¸·Î È¸½Ä, »çÈ¸È°µ¿ µîÀÌ ÀÚÁ¦µÇ¸é¼ ¼Õ´Ôµµ ´ëÆø ÁÙ¾ú´Ù. ±×·¡µµ ±Ç¾¾°¡ ÁØºñÇØµÐ ¸¶½ºÅ© 150ÀåÀº ¿©Â÷ÀúÂ÷ ¼Õ´Ôµé¿¡°Ô ³ª´²ÁÖ°í 10¿©Àå Á¤µµ ³²¾Ò´Ù.
°íÇâÀÎ °æºÏ ¾Èµ¿À» µÚ·ÎÇÏ°í ¿ï»ê¿¡¼ ±ºÀÎÀ¸·Î¼ ÀÎ»ý Àý¹ÝÀ» º¸³»°í, ¿ÃÇØ·Î 6³âÂ÷ ÅÃ½Ã±â»çÀÎ ±×. ÀÌÁ¦ ‘ÅÃ½Ã’¿Í ‘¼Õ´Ô’Àº ³²Àº ÀÎ»ýÀÇ µ¿¹ÝÀÚ°¡ µÆ´Ù. ±×´Â “ÈçÈ÷ ¸»ÇÏ´Â ‘Ä®Ä¡±â’ °°Àº ¿îÀüÀº Àý´ë ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. ¸ðµÎ°¡ ½Ã¹ÎÀÇ½ÄÀ» °®°í Â÷ºÐÇÏ°Ô ¿îÀüÇÏ±æ ¹Ù¶õ´Ù”°í ´çºÎÇÏ±âµµ Çß´Ù.
¾Æ¿ï·¯ “‘»þ³Ú ÅÃ½Ã’¸¦ ¿îÀüÇÏ¸é¼ ÃÊ½É ±×´ë·Î Æí¾ÈÇÏ°Ô, ¾ÈÀüÇÏ°Ô, Ä£ÀýÇÏ°Ô, ²ÙÁØÇÏ°Ô ÇÏ´Ùº¸¸é °á±¹ ÀÎÁ¤¹Þ´Â´Ù´Â ÀÎ»ýÀÇ ´äÀ» ¾ò°Ô µÆ´Ù”¸ç “ÀÛÀº ¶æÀ¸·Î ÁØºñÇÑ Äí¼Ç, ¹æ¸í·Ï, ²ÀÌ ¼¼¿ùÀÌ Èê·¯ ½Ã¹Îµé¿¡°Ô ÁÁÀº ±â¾ïÀ¸·Î °¢ÀÎµÅ¼ Áñ°Ì´Ù”°í ¹Ì¼Ò¸¦ Áö¾ú´Ù. ÀÌ¾î “Áö³ÇØ¿Í °°Àº ¸¶À½À¸·Î ¼Ò¶ìÇØÀÎ ¿ÃÇØ´Â ´õ ¿½ÉÈ÷ ¼Õ´Ôµé°ú ¸¸³¯ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù”°í »õÇØ Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÈ÷¸ç, °¨»çÇÑ ¸¶À½µµ ÀØÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
“¼º¿ø¿¡ º¸´äÇÏ´Â ±æÀº Ä£ÀýÇÏ°í ¾ÈÀüÇÑ ÅÃ½Ã, ´Ù½Ã ¶Ç Å¸°í ½ÍÀº ÅÃ½Ã·Î ±â¾ïµÇ´Â °ÍÀÌ´Ù. ¼ÒÁßÇÏ°Ô °£Á÷ÇÏ°Ú´Ù. °í¸¿´Ù. ¸ðµç °Ô ¼Õ´Ô ´öºÐ¿¡….”
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ