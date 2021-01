apparel n. 의복, 의상

[əpǽrəl] (연상). 동대문 어패럴 , 남성 어패럴 (→어패럴) 등의 상호는

의복 , 옷 을 판매하는 매장 이름이다.



The store sells women's and children's apparel.그 가게는 여성과 아동복을 판매한다.



brochure n. (홍보용)소책자, 팸플릿



부

슈어

소책자

[brouʃúər] (연상).(富;부유함)로 가는(sure;확실한)(→부로우슈어)길을 보여주는들이 많다.For a complimentary brochure, contact your travel agent.무료 소책자를 원하면, 여행사에 연락하세요.

customs n. 관세; 세관

[kʌ́stəms] (연상). custom(관습) 이 여럿(=복수)로 있는 곳이 세관 이다.

(여러 나라물품을 다루어야 하는데, 나라마다 관습이 다르니까)

You will have to decare these goods when you go through customs. 세관을 통과할 때 이 물품을 신고해야 한다.

